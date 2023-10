La mission Quesst de la NASA reporte son premier vol à 2024 en raison de problèmes techniques

By

La mission Quesst de la NASA, qui vise à créer un avion supersonique silencieux, a annoncé le report de son premier vol à 2024. L'avion expérimental de la mission, connu sous le nom de X-59, est une collaboration entre des chercheurs de la NASA et Lockheed Martin Skunk Works, le principal prestataire.

Le X-59 est un avion unique en son genre qui intègre une combinaison de nouvelles technologies et de composants existants de divers avions, notamment le train d'atterrissage du F-16 et le système de survie du F-15. Son objectif est de démontrer la capacité de voler à des vitesses supersoniques sans créer le bang sonique perturbateur traditionnellement associé à de tels vols.

Malgré le plan initial de la mission d'effectuer son premier vol en 2023, l'équipe Quesst a rencontré plusieurs défis techniques qui ont nécessité un retard. L'équipe a besoin de temps supplémentaire pour intégrer les différents systèmes dans l'avion et assurer leur compatibilité. De plus, ils travaillent à résoudre les problèmes liés aux ordinateurs redondants en matière de sécurité, chargés de contrôler les fonctions de l'avion.

La création d’un avion supersonique silencieux pose d’importants obstacles technologiques et techniques. La mission Quesst vise à relever ces défis et à développer une nouvelle génération d’avions susceptibles de révolutionner le transport aérien commercial. Le vol réussi du X-59 ouvrira la voie à de futurs voyages supersoniques en réduisant le bruit associé au franchissement du mur du son.

Il est crucial de noter que malgré le retard, la NASA reste engagée dans la mission Quesst et dans l’avancement de la technologie supersonique. L'équipe poursuit son travail assidu pour surmonter ces obstacles techniques et assurer un premier vol réussi et sûr en 2024.

Définitions:

– Supersonique : relatif ou désignant une vitesse supérieure à celle du son.

– Sonic boom : le son produit au niveau du sol par l’onde de choc provoquée par un avion volant à vitesse supersonique.

Sources:

– NASA/Lockheed Martin