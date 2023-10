Galaxies éteintes dans l’univers primitif

Les astronomes ont été fascinés par la découverte de galaxies massives et actives dans l’univers primitif à l’aide du télescope spatial James Webb (JWST). Cependant, le JWST a également découvert un certain nombre de galaxies remarquablement calmes avec peu ou pas de formation d'étoiles active. Cela a soulevé la question de savoir comment les galaxies peuvent être « tuées » ou voir leur formation d’étoiles arrêtée si tôt.

Des recherches antérieures ont montré que la formation d'étoiles des galaxies du cosmos proche peut être stoppée, mais il reste encore beaucoup à apprendre sur les mécanismes à l'origine de ce phénomène. Certains astronomes ont suggéré que les noyaux galactiques actifs (AGN) et les supernovae pourraient être responsables du réchauffement du milieu interstellaire et empêcher la formation d’étoiles. Cependant, une étude récente publiée sur le serveur de préimpression arXiv examine si les supernovae peuvent à elles seules rendre les galaxies silencieuses au début de l'univers.

Les chercheurs ont construit un modèle pour examiner la quantité d'énergie que les supernovae pourraient injecter dans les galaxies et l'ont comparé aux observations de deux galaxies éteintes découvertes par le JWST. Les résultats ont montré que les supernovae seraient plus efficaces pour arrêter la formation d’étoiles dans les galaxies plus petites. Cependant, les deux galaxies étudiées étaient suffisamment massives pour que les mécanismes de refroidissement dépassent le réchauffement des supernovae, ce qui indique qu'il est peu probable que les supernovae soient la cause principale de leur quiescence.

Un autre mécanisme possible suggéré par les auteurs est la pression de rayonnement provenant d’une explosion de formation d’étoiles. Des études antérieures ont montré que ces galaxies ont subi une période d’intense explosion d’étoiles avant de s’éteindre. Le rayonnement de cette explosion, en particulier celui des jeunes étoiles chaudes, pourrait chauffer le gaz et inhiber la formation d’étoiles supplémentaires. Cependant, une autre étude a soulevé des doutes sur l'efficacité de ce mécanisme, car elle a conclu que le moment de l'éclatement dans l'une des galaxies éteintes ne correspondait pas aux attentes du modèle.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre les processus à l’origine de l’extinction des galaxies au début de l’univers. En étudiant davantage d’exemples de galaxies éteintes, les scientifiques peuvent les comparer à divers modèles d’extinction et mieux comprendre les mécanismes dominants en jeu.

Sources:

– Viola Gelli et al, Les supernovae peuvent-elles éteindre la formation d'étoiles dans les galaxies à z élevé ?, arXiv (2023)

– Tibor Dome et al, Mini-Quenching of High-Redshift Galaxies by Bursty Star Formation, arXiv (2023)

Revue : arXiv

Source: Univers aujourd'hui