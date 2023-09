Brian May, guitariste et astrophysicien Queen, aide la NASA à collecter des échantillons d'astéroïdes

Brian May, mieux connu comme guitariste du groupe de rock Queen, a une fois de plus démontré ses talents aux multiples facettes en aidant la NASA à collecter son tout premier échantillon d'astéroïde. En tant qu'astrophysicien, May a joué un rôle crucial dans la mission OSIRIS-REx, qui a récemment renvoyé un échantillon de l'astéroïde géocroiseur Bennu.

Dans un clip diffusé sur NASA TV, May a exprimé sa fierté d'être membre de l'équipe OSIRIS-REx. Il a remercié le chef de la mission, Dante Lauretta, et toute l'équipe pour leur incroyable travail acharné. May, qui répète actuellement pour une tournée de Queen, n'a pas pu être présent pour le retour des échantillons mais a exprimé son soutien et son enthousiasme pour cette occasion mémorable.

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx a collecté l’échantillon de Bennu en 2020 avant d’entreprendre son voyage de retour vers la Terre. La contribution de May à la mission comprenait la création d'images stéréoscopiques à partir des données du vaisseau spatial. Ces images ont aidé à localiser un site d’atterrissage sûr pour collecter l’échantillon.

Après avoir déposé la capsule d'échantillon dans l'Utah, OSIRIS-REx poursuivra son voyage pour étudier un autre astéroïde nommé Apophis. Cette mission en cours souligne l'engagement de la NASA à étudier les corps célestes et à approfondir notre compréhension de l'univers.

