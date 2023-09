Brian May aide la NASA à restituer le premier échantillon d'astéroïde

Brian May, guitariste du groupe de rock Queen et astrophysicien, a joué un rôle modeste mais significatif en aidant la NASA à ramener sur Terre son tout premier échantillon d'astéroïde. May a exprimé son immense fierté en tant que membre de l'équipe OSIRIS-REx, le vaisseau spatial chargé de collecter l'échantillon de l'astéroïde Bennu.

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx, lancé il y a sept ans, a survolé la Terre dimanche après avoir réussi à collecter l'échantillon de l'astéroïde vieux de 4.5 milliards d'années en 2020. L'échantillon a ensuite été renvoyé sur Terre, plus précisément dans l'Utah, en 2021. La contribution de May à la mission consistait à créer des images stéréoscopiques à partir des données du vaisseau spatial. Ces images ont aidé le chef de mission, Dante Lauretta, et l'équipe à localiser un site sûr pour atterrir et collecter l'échantillon.

May, qui n'était pas présent avec l'équipe lors de la récupération des échantillons, a expliqué qu'il répétait pour une tournée de Queen mais que son cœur restait avec eux. Il a félicité tous ceux qui ont travaillé sans relâche à la mission, notamment son cher ami Dante.

Le retour de cet échantillon d'astéroïde est significatif car il fournit des échantillons vierges qui n'ont pas été contaminés par l'atmosphère terrestre. Les scientifiques espèrent découvrir les origines de la vie en étudiant ces échantillons et potentiellement en y trouvant les « graines de la vie ». La nature délicate des échantillons rend leur retour sur Terre encore plus significatif, car ils se désintégreraient probablement lors d'un impact avec la surface de la Terre.

À l’avenir, après avoir déposé la capsule d’échantillon dans l’Utah, le vaisseau spatial OSIRIS-REx poursuivra son voyage pour étudier un autre astéroïde nommé Apophis.

– Imagerie stéréoscopique : technique utilisée pour créer des images 3D offrant une vue intuitive du terrain.

– OSIRIS-REx : mission de la NASA visant à étudier l'astéroïde Bennu et à en prélever un échantillon à ramener sur Terre.

[Source vidéo : NASA TV et Pennsylvania Company]