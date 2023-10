Le guitariste légendaire Brian May collabore avec la NASA sur une mission de collecte d'échantillons d'astéroïdes

Le légendaire guitariste Brian May, connu pour ses contributions au groupe Queen, a participé à la mission historique de collecte d'échantillons d'astéroïdes de la NASA appelée OSIRIS-REx. La mission visait à collecter des échantillons d'un astéroïde nommé 101955 Bennu et à les ramener sur Terre. Le 24 septembre, l'échantillon a été ramené avec succès et May, avec sa collègue scientifique Claudia Manzoni, a été invitée à examiner les données visuelles collectées au cours de la mission.

May et ses collaborateurs ont utilisé une technique appelée stéréoscopie pour analyser les images prises de la surface de Bennu par le vaisseau spatial OSIRIS-REx. La stéréoscopie ajoute un effet tridimensionnel et l'illusion de profondeur à une image bidimensionnelle. Ils ont recherché des paires d’images prises sous différents points de vue pour créer une vue stéréoscopique.

Pour obtenir un effet stéréoscopique, les images gauche et droite doivent être présentées séparément à chaque œil, imitant ainsi la façon dont nous voyons dans la vie réelle. Cette technique permet à notre cerveau de percevoir la profondeur et la solidité de l'image. May a expliqué que les photographies prises sous différents angles lorsque la tête TAGSAM a été retournée après son retrait du pont avionique constituaient les paires parfaites pour mettre en valeur la structure intime de l'échantillon d'astéroïde.

Bien que la meilleure vue stéréoscopique nécessite l'utilisation d'un véritable stéréoscope, il est également possible d'obtenir un effet similaire en relaxant les yeux et en regardant à travers l'écran. Les images de l'échantillon Bennu prises après son retour sur Terre dans le désert de l'Utah étaient idéales pour cette approche stéréoscopique.

Les scientifiques et les citoyens scientifiques comme May sont enthousiastes à l’idée d’étudier la composition d’astéroïdes comme Bennu, car on pense qu’ils contiennent de la matière qui remonte à la formation du système solaire il y a des milliards d’années. Ces astéroïdes intacts peuvent fournir des informations précieuses sur les premières étapes de notre système solaire et la formation des disques planétaires.

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx, lancé en 2016, a voyagé pendant deux ans pour atteindre Bennu. Après avoir étudié l'astéroïde pendant deux ans, il a collecté un échantillon avant d'entreprendre son voyage de retour sur Terre. Désormais, le vaisseau spatial a été renommé OSIRIS-APEX et est en route vers l’astéroïde géocroiseur Apophis pour une exploration plus approfondie.

