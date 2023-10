Hubert Reeves, astrophysicien et environnementaliste de renom, est décédé à 91 ans

Le célèbre astrophysicien, environnementaliste et écrivain québécois Hubert Reeves est décédé le 13 octobre 2023, à l'âge de 91 ans. Son fils, Benoit Reeves, a annoncé le décès de son père sur les réseaux sociaux. Les hommages à Reeves ont afflué sur les réseaux sociaux, le premier ministre du Québec François Legault le décrivant comme un astrophysicien exceptionnel qui a aidé l'humanité à comprendre sa place dans l'univers.

Tout au long de sa carrière, Reeves a apporté d'importantes contributions à l'astrophysique. Il a contribué à développer la théorie sur l’origine du lithium, du béryllium et du bore, et a étudié les réactions thermonucléaires dans les étoiles. Son travail l'a amené dans différents pays et il a reçu de nombreux prix prestigieux, dont les prix Albert Einstein et Samuel de Champlain. Reeves était reconnu comme l'un des principaux astrophysiciens de sa génération et est l'auteur de plus de 40 livres et de centaines de publications.

Reeves était passionné par le partage des merveilles de l'univers avec les autres. Il crée des spectacles et écrit des livres de vulgarisation scientifique, comme « Patience dans l'azur » et « Poussière d'étoile ». En l'honneur de son dévouement à la vulgarisation scientifique, un concours canadien annuel porte son nom pour le meilleur livre scientifique populaire.

Né à Montréal le 13 juillet 1932, Reeves a développé une fascination pour la science dès son plus jeune âge. Pendant la Révolution tranquille, il a été professeur à l'Université de Montréal, mais a finalement recherché des opportunités à l'étranger en raison de sa déception face au nationalisme de la communauté scientifique québécoise. Dans ses mémoires, Reeves a décrit ses travaux sur l'évaluation de l'abondance de l'hydrogène lourd avant la formation des premières étoiles comme l'une des meilleures preuves de l'existence du Big Bang.

Outre ses contributions à l’astrophysique, Reeves était un farouche défenseur de l’environnement. Il devient président de l'organisation militante Humanité et Biodiversité en 2001 et en demeure le président d'honneur jusqu'à son décès. Pour lui, l’astronomie et l’écologie étaient interconnectées, mettant toutes deux en lumière l’histoire de notre existence et les menaces qui pèsent sur notre avenir.

Reeves ne se consacrait pas seulement à la science et à l'environnement, mais aimait également la nature et l'art. Il a trouvé du réconfort dans sa maison du village français de Malicorne et a apprécié la beauté de l'univers à travers l'art et la musique.

Face à sa propre mortalité, Reeves a exprimé le désir d'une sortie gracieuse, semblable à une ballerine quittant la scène. Son profond regret était de ne pouvoir continuer à explorer le cosmos.

Avec son décès, la communauté scientifique, le Québec et le monde perdent un esprit brillant, un défenseur passionné de l'environnement et une figure bien-aimée qui a laissé une marque indélébile sur la compréhension de l'humanité et de l'univers.

Sources:

– La Presse Canadienne