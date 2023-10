Le télescope spatial Webb observe des nanocristaux de quartz dans l'atmosphère de l'exoplanète WASP-17 b

Des chercheurs utilisant le télescope spatial James Webb de la NASA ont fait une découverte passionnante dans les nuages ​​​​à haute altitude de l'exoplanète WASP-17 b. Pour la première fois, des nanocristaux de quartz, sous forme de particules de silice, ont été détectés dans l’atmosphère d’une exoplanète. Cette observation révolutionnaire a été rendue possible grâce à MIRI (Webb's Mid-Infrared Instrument).

WASP-17 b, également connue sous le nom de Ditsö̀, est une géante de gaz chaud située à environ 1,300 3.7 années-lumière de la Terre dans la constellation du Scorpion. Il orbite autour de son étoile à une distance incroyablement proche, effectuant un tour complet en seulement 17 jours terrestres. Avec un volume plus de sept fois supérieur à celui de Jupiter et une masse inférieure à la moitié de celle de Jupiter, WASP-XNUMX b est une planète exceptionnellement grande et gonflée. Son atmosphère étendue et sa courte période orbitale en font un candidat idéal pour l'observation par spectroscopie de transmission.

À l’aide du spectrographe basse résolution de MIRI, les chercheurs ont collecté plus de 1,275 17 mesures pendant le transit de WASP-28 b, avant, pendant et après l’événement. Le changement de luminosité de 8.6 bandes de longueur d'onde de lumière infrarouge moyenne a été mesuré, permettant aux astronomes de calculer la quantité de lumière bloquée par l'atmosphère de la planète. Le spectre de transmission résultant a révélé une caractéristique claire autour de XNUMX microns, indiquant la présence de particules de silice dans les nuages.

Il s’agissait de la première identification de SiO2 dans une exoplanète et de la première identification d’une espèce nuageuse spécifique dans une exoplanète en transit. La détection de nanocristaux de quartz fournit des informations précieuses sur la composition des atmosphères des exoplanètes et leurs conditions météorologiques.

Le télescope spatial James Webb, avec sa sensibilité supérieure et sa capacité à mesurer des effets subtils à de grandes distances, ouvre de nouvelles portes dans notre compréhension des mondes lointains. Cette découverte met en valeur les capacités des instruments de Webb et ouvre la voie à une exploration plus approfondie des atmosphères des exoplanètes.

Sources:

– NASA : Administration Nationale de l’Aéronautique et de l’Espace

– Télescope spatial James Webb

– Université de Bristol