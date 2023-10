Des astronomes découvrent des cristaux de silice dans l'atmosphère de l'exoplanète WASP-17b

Les astronomes ont fait une découverte passionnante grâce au télescope spatial James Webb : pour la première fois, ils ont détecté de minuscules cristaux de quartz contenant de la silice dans l'atmosphère d'une exoplanète. L’exoplanète, nommée WASP-17b, est une géante gazeuse brûlante et une source probable de ces nanoparticules de silice.

La silice est un minéral commun sur Terre et est connue pour sa présence dans le sable des plages ainsi que pour son utilisation dans la production de verre. Les chercheurs pensent que les cristaux de silice présents dans l’atmosphère de WASP-17b tourbillonnent dans ses nuages.

La découverte de silice sur une exoplanète offre aux astronomes des informations précieuses sur la composition et la nature de ces mondes lointains. Cela soulève également des questions sur les conditions requises pour la formation de tels cristaux dans l’environnement extrême d’une géante gazeuse.

Le télescope spatial James Webb est le télescope spatial le plus grand et le plus puissant jamais construit. Ses capacités avancées permettent aux scientifiques d’observer les objets célestes avec une clarté et des détails sans précédent. En étudiant l’atmosphère des exoplanètes, les astronomes peuvent en apprendre davantage sur leur composition chimique et potentiellement identifier des signes d’habitabilité.

Cette découverte de cristaux de silice sur WASP-17b constitue une avancée significative dans notre compréhension des exoplanètes. Il met en lumière la diversité et la complexité de ces mondes lointains et ouvre de nouvelles voies pour étudier leurs atmosphères.

