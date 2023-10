Une nouvelle découverte quantique propulse la technologie des semi-conducteurs vers l’avant

Des scientifiques de l'Université de Columbia ont fait une découverte révolutionnaire dans le domaine de la physique et de la chimie quantiques. Ils ont découvert un matériau superatomique, appelé Re₆Se₈Cl₂, qui agit comme un semi-conducteur et permet un déplacement ultra-rapide des électrons. Ce matériau a le potentiel de révolutionner la technologie des semi-conducteurs.

Traditionnellement, les semi-conducteurs à base de silicium constituent la norme en électronique. Cependant, l’équipe de recherche de l’Université de Columbia a découvert que dans Re₆Se₈Cl₂, les excitons (états quantiques formés par l’énergie absorbée) s’associent à des phonons (quasiparticules porteuses d’énergie) pour créer une nouvelle quasi-particule appelée exciton-polaron acoustique. Cette quasi-particule permet un transport des électrons plus rapide et plus efficace par rapport aux semi-conducteurs traditionnels à base de silicium.

Les chercheurs ont comparé le comportement des électrons dans le silicium à la fable du lièvre et de la tortue. Les électrons du silicium peuvent se déplacer rapidement mais sont gênés par des rebonds excessifs et un manque de progrès. En revanche, l'exciton-polaron acoustique dans Re₆Se₈Cl₂ avance régulièrement sans perdre d'énergie cinétique, comme la tortue dans la fable.

Cette découverte révolutionnaire pourrait faire progresser considérablement la technologie des semi-conducteurs. Il a été démontré que les polarons-excitons acoustiques de Re₆Se₈Cl₂ parcourent plusieurs micromètres en moins d'une nanoseconde et peuvent être contrôlés avec la lumière plutôt qu'avec l'électricité. Théoriquement, ces quasi-particules pourraient couvrir plus de 25 micromètres en femtosecondes, ce qui les rendrait un million de fois plus rapides que les électrons du silicium.

Bien que Re₆Se₈Cl₂ puisse ne pas convenir aux processeurs commerciaux en raison de la rareté du rhénium, les chercheurs pensent que des capacités similaires peuvent être trouvées dans des combinaisons d'autres éléments. Cette découverte ouvre de nouvelles possibilités pour le développement de technologies plus efficaces et avancées en électronique et en informatique.

Cette percée élargit non seulement notre compréhension des semi-conducteurs superatomiques, mais ouvre également la voie à de futurs progrès dans la technologie des semi-conducteurs. Les applications potentielles de cette découverte sont vastes et pourraient façonner l’avenir de l’électronique et de l’informatique.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un semi-conducteur ?

Un semi-conducteur est un matériau qui possède des propriétés situées entre celles d’un conducteur et d’un isolant. Il peut conduire l’électricité sous certaines conditions.

Qu'est-ce que Re₆Se₈Cl₂ ?

Re₆Se₈Cl₂ est un matériau superatomique composé de rhénium, de sélénium et de chlore. On lui a découvert des propriétés semi-conductrices.

En quoi Re₆Se₈Cl₂ diffère-t-il des semi-conducteurs traditionnels à base de silicium ?

Re₆Se₈Cl₂ permet un transport d'électrons plus rapide et plus efficace par rapport aux semi-conducteurs à base de silicium grâce à la formation d'une nouvelle quasi-particule appelée exciton-polaron acoustique.

Quelles sont les applications potentielles de cette découverte ?

Cette découverte a le potentiel de révolutionner la technologie des semi-conducteurs et de faire progresser l’électronique et l’informatique. Cela pourrait conduire au développement de technologies plus efficaces et plus avancées dans divers domaines.

Le Re₆Se₈Cl₂ est-il commercialement viable ?

Re₆Se₈Cl₂ comprend l'élément chimique rare rhénium, ce qui limite sa viabilité commerciale. Cependant, l’équipe de recherche estime que des combinaisons d’autres éléments peuvent être utilisées pour trouver des semi-conducteurs dotés de capacités similaires.