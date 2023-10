Des physiciens quantiques simulent une super diffusion sur un ordinateur quantique

Les physiciens quantiques du Trinity College de Dublin ont franchi une étape importante en simulant la super diffusion dans un système de particules quantiques en interaction sur un ordinateur quantique. Cette percée, rendue possible grâce à une collaboration avec IBM Dublin, ouvre de nouvelles voies de recherche en physique de la matière condensée et en science des matériaux.

L'équipe a utilisé un ordinateur quantique de 27 qubits situé dans le laboratoire d'IBM à New York mais programmé à distance depuis Dublin. L'informatique quantique, un domaine en plein essor, s'avère prometteuse tant pour les applications commerciales que pour la recherche fondamentale. Grâce à la simulation, les chercheurs visaient à mieux comprendre les calculs de transport quantique, qui sont très difficiles à résoudre sur des ordinateurs classiques.

La simulation quantique permet aux scientifiques d’étudier la dynamique de systèmes quantiques complexes avec des constituants en interaction. L’avantage d’utiliser un ordinateur quantique pour ces simulations est que le système quantique lui-même est décrit par une fonction d’onde, éliminant ainsi le besoin de ressources classiques à croissance exponentielle. Cela fait de la simulation quantique une approche intéressante pour étudier la dynamique quantique.

Dans cette étude particulière, l’équipe s’est concentrée sur la simulation de chaînes de spin, qui servent de modèles pour comprendre le magnétisme dans des matériaux plus complexes. Ils ont étudié le comportement à long terme des excitations de spin et observé une super diffusion, caractérisée par un transport plus rapide à mesure que la taille du système augmente. Les chercheurs ont pu vérifier la présence de l'équation de Kardar-Parisi-Zhang, qui décrit la croissance stochastique des surfaces, dans la dynamique quantique du système simulé.

La programmation d’ordinateurs quantiques comporte son propre ensemble de défis. Un défi important consiste à gérer les erreurs et les perturbations causées par le bruit et les facteurs environnementaux. Minimiser le temps d'exécution d'un programme est crucial pour atténuer l'impact de ces perturbations sur les résultats.

Cette réalisation des physiciens quantiques du Trinity College de Dublin souligne le potentiel de l'informatique quantique pour faire progresser notre compréhension de la physique fondamentale et faciliter les futurs progrès technologiques. Alors que la simulation quantique devient de plus en plus répandue, la Quantum Alliance de Trinity, en partenariat avec IBM et d'autres collaborateurs industriels, est bien placée pour stimuler l'innovation dans ce domaine.

La source:

– Nathan Keenan, Niall F. Robertson, Tara Murphy, Sergiy Zhuk, John Goold, « Preuve de la mise à l'échelle de Kardar-Parisi-Zhang sur un simulateur quantique numérique » (npj Quantum Information, 2023)