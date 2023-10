Des physiciens observent l'intrication des quarks top au CERN

Les physiciens travaillant sur l'expérience ATLAS au CERN ont fait une découverte révolutionnaire en observant pour la première fois l'intrication entre des paires de quarks top. Cette découverte démontre que l’intrication peut se produire à des énergies de plus de 12 ordres de grandeur supérieures à celles typiques des expériences d’intrication en laboratoire. L'étude souligne également que les installations de physique des particules, comme le Grand collisionneur de hadrons (LHC) du CERN, peuvent être utilisées pour étudier la mécanique quantique et l'information quantique.

L’intrication est un aspect fascinant de la mécanique quantique, souvent qualifié d’« action effrayante à distance » par Albert Einstein. Il établit une connexion invisible entre deux objets partageant un état quantique commun. Il est remarquable que mesurer l’état d’un objet détermine immédiatement l’état de l’autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Si l’intrication a été observée dans divers objets, notamment des photons et des atomes, elle est restée insaisissable dans le cas des quarks.

Les quarks, tels que les quarks up et down, qui constituent l'essentiel de la matière que nous rencontrons, ainsi que leurs cousins ​​plus lourds comme le quark top, ne sont jamais observés sous forme de particules libres en raison de leur nature. Néanmoins, les caractéristiques du quark top en font un candidat idéal pour mesurer l'intrication. Avec un spin de ½, le quark top est la particule fondamentale la plus lourde connue, environ 184 fois la masse d'un proton. Son immense masse le rend très instable et se désintègre en un temps incroyablement court. Cependant, son spin est transféré à ses produits de désintégration, ce qui permet aux scientifiques de déduire le spin du quark top grâce à des mesures.

Les physiciens d'ATLAS se sont concentrés sur l'étude des paires de quarks top/anti-top formées lorsque des protons sont accélérés à des vitesses élevées à l'intérieur du LHC et entrent en collision. Un aspect unique de cette expérience est que l’équipe a spécifiquement examiné les paires à leur seuil de production, où l’énergie est juste suffisante pour produire des paires de quarks t. À ce stade, les quarks t devraient être intriqués au maximum. En analysant la séparation angulaire entre les leptons chargés produits lors de la collision, le degré d'intrication peut être déterminé.

Après avoir analysé les données de collisions à 13 TeV entre 2015 et 2018, les chercheurs ont comparé les séparations angulaires du seuil de production avec celles issues de mesures où aucun enchevêtrement n'était attendu. Cela leur a permis de calculer le degré d’intrication entre les paires de quarks t ayant une signification statistique supérieure à 5σ, répondant ainsi à « l’étalon-or » de la physique des particules.

Ce résultat démontre que les collisionneurs à haute énergie comme le LHC peuvent servir de laboratoires pour étudier les problèmes fondamentaux de la mécanique quantique. Une exploration plus approfondie pourrait impliquer l'étude d'autres concepts d'information quantique à l'aide de quarks top, ainsi que la réalisation de mesures similaires dans différents systèmes. De plus, une collaboration interdisciplinaire entre l’information quantique et la physique des particules pourrait bénéficier aux deux domaines.

Cette recherche révolutionnaire a été reconnue pour sa complexité et son importance. Cependant, cela a également suscité des discussions parmi les physiciens des particules, compte tenu du défi que représente la modélisation du comportement des paires de quarks t, notamment à proximité du seuil de production, qui reste un territoire inexploré.

Sources:

– Expérience ATLAS

– Grand collisionneur de hadrons du CERN