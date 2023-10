Le prix Nobel de chimie 2023 : la découverte et la synthèse des points quantiques

Le prix Nobel de chimie 2023 a été décerné à trois scientifiques pour leurs travaux révolutionnaires sur la découverte et la synthèse de points quantiques. Les propriétés de ces nanoparticules, qui émettent de la lumière à différentes longueurs d'onde selon leur taille, ont été découvertes par le physico-chimiste Louis Brus. Dans une récente conversation avec le podcast The Conversation Weekly, Brus a discuté de sa découverte accidentelle et de l'impact ultérieur des points quantiques.

Travaillant aux Bell Labs dans les années 1980, Brus est tombé sur des points quantiques en étudiant des solutions de particules semi-conductrices appelées colloïdes. En dirigeant des lasers sur ces colloïdes, il a remarqué que les couleurs émises n'étaient pas cohérentes. Cela l’a amené à explorer les changements uniques dans le spectre et les propriétés des particules elles-mêmes lorsqu’elles étaient de très petite taille.

Les points quantiques sont des nanocristaux qui absorbent la lumière et la réémettent à différentes longueurs d'onde en fonction de leur taille. Bien qu’ils soient plus petits que la longueur d’onde de la lumière visible et ne puissent pas être vus au microscope optique, ils peuvent être observés à l’aide de microscopes spécialisés tels que les microscopes électroniques. Pour les démontrer, des flacons en verre aux couleurs vives contenant des solutions contenant des points quantiques de différentes tailles peuvent être utilisés.

Fait intéressant, Brus n’était pas au courant des observations précédentes de points quantiques faites par le scientifique russe Alexei Ekimov. En raison de la guerre froide, les recherches d'Ekimov ont été publiées exclusivement en russe et il n'a pas pu se rendre en Occident pour discuter de ses découvertes. Ce n'est qu'après une découverte fortuite des articles d'Ekimov dans la littérature technologique que Brus l'a contacté et ils se sont finalement rencontrés à la fin des années 1980, à l'époque de la Glasnost.

La production et la stabilité des points quantiques posaient initialement des problèmes, mais Moungi Bawendi, un autre lauréat du prix Nobel, s'est penché sur ce problème dans les années 1990. Depuis, les points quantiques ont trouvé des applications dans divers domaines, notamment en imagerie biologique. Ils ont été utilisés par les biochimistes pour cartographier les cellules et les organes en les attachant à d’autres molécules. De plus, ils ont joué un rôle déterminant dans la détection des tumeurs et le guidage chirurgical.

La découverte et la synthèse des points quantiques ont ouvert la voie à de nombreux progrès scientifiques et technologiques. L’exploration de leurs applications continue de découvrir de nouvelles possibilités pour ces remarquables nanoparticules.

