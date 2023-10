Le prix Nobel de chimie 2023 : révolutionner l'optique et la nanotechnologie grâce aux points quantiques

L'Académie royale des sciences de Suède a décerné le prix Nobel de chimie 2023 à Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus et Alexei I. Ekimov pour leurs recherches révolutionnaires en nanotechnologie. Les contributions du trio ont conduit au développement de la technologie des points quantiques, qui a révolutionné le domaine de l'optique et ouvert la voie aux progrès de la technologie d'affichage.

Au cœur de leurs recherches se trouve le concept de bande interdite, qui représente l’énergie nécessaire à un électron pour se déplacer vers la bande de conductance dans un matériau semi-conducteur. En réduisant la taille des nanoparticules, la bande interdite de ces matériaux change, entraînant un changement de couleur de la lumière qu’ils émettent. Les nanoparticules plus grosses ont une bande interdite plus petite, ce qui entraîne l'émission d'une lumière plus rouge, tandis que les nanoparticules plus petites ont une bande interdite plus grande, émettant une lumière plus bleue.

L’impact de la taille des nanoparticules sur la couleur est observé depuis des siècles, les verriers remarquant comment certaines conditions de production peuvent modifier la couleur du verre, malgré l’utilisation des mêmes ingrédients. En 1981, Alexei Ekimov a mené des expériences éclairantes sur la production de verre, réalisant qu'il observait les effets de la mécanique quantique sur la couleur. Pendant ce temps, en 1983, Louis Brus a découvert indépendamment les effets des points quantiques en observant les changements dans les propriétés optiques d'une solution laissée sur une paillasse de laboratoire.

Cependant, la véritable avancée est venue avec la découverte par Moungi Bawendi d'une méthode permettant de contrôler avec précision la taille des points quantiques. En chauffant soigneusement un solvant, Bawendi a pu faire croître des points quantiques avec une grande précision. Cette percée a permis aux ingénieurs d’accéder à des effets quantiques distincts et a ouvert de nouvelles possibilités dans le domaine de l’optique et de la technologie d’affichage.

Aujourd'hui, les points quantiques sont de plus en plus utilisés dans la technologie d'affichage, permettant la création d'écrans plus petits et de plus haute résolution. Alors que les micro-écrans pour la réalité augmentée (AR) et l'interaction homme-machine (HCI) deviennent de plus en plus répandus, les points quantiques jouent un rôle crucial dans l'obtention de fonctionnalités et de performances avancées.

Les recherches menées par Bawendi, Brus et Ekimov ont fondamentalement transformé notre compréhension de l'optique et de la nanotechnologie. Grâce à leur travail de pionnier, ils ont fourni aux ingénieurs les connaissances et les outils nécessaires pour contrôler les nanoparticules au niveau quantique, favorisant ainsi l'innovation et les progrès dans les secteurs de l'éclairage et de l'affichage.

