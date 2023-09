Bienvenue dans le monde du QBisme : réinventer les interprétations quantiques

La mécanique quantique, la puissante théorie utilisée pour décrire le micromonde des molécules, des atomes et des particules subatomiques, a longtemps dérouté les physiciens. Si le formalisme mathématique de la physique quantique est bien établi, son interprétation reste un sujet de débat. Au cours du siècle dernier, diverses interprétations ont été proposées, mais aucune n’a apporté de réponse concluante.

Dans cette série, nous explorons l’une des interprétations les plus radicales de la mécanique quantique connue sous le nom de QBisme ou Bayésianisme quantique. Le QBisme remet en question non seulement notre vision de la science des atomes, mais également le processus scientifique lui-même.

Le QBisme tire son nom du bayésianisme, une approche radicale de l'interprétation des probabilités. Contrairement à la compréhension traditionnelle de la probabilité, qui repose sur les résultats attendus, le bayésianisme se concentre sur la manière dont nous interprétons les probabilités. Les probabilités jouant un rôle central en mécanique quantique, le QBisme se démarque en abordant cet aspect que d’autres interprétations négligent souvent.

Contrairement à la physique classique, la mécanique quantique traite différemment « l’état » d’une particule. En physique classique, l’état d’une particule fait référence à sa position et à son élan, qui sont considérés comme des propriétés objectives indépendantes de toute influence extérieure. La physique classique suppose également qu’une particule ne peut avoir qu’un seul état à un moment donné et que ses changements sont déterminés par les équations dynamiques.

À l’opposé, les états quantiques peuvent être superposés, ce qui signifie qu’une particule peut exister simultanément dans plusieurs positions ou impulsions. De plus, l’état d’une particule n’est plus déterministe mais est déterminé de manière probabiliste grâce à la règle de Born lorsqu’une mesure est effectuée.

De nombreuses interprétations de la mécanique quantique tentent de préserver la vision classique, traitant l’état quantique comme une réalité ontologique. Cependant, ces interprétations introduisent souvent des concepts spéculatifs comme les univers parallèles pour expliquer l’existence de superpositions.

QBism adopte une approche différente. Il reconnaît les changements qu’exige la mécanique quantique et tire une conclusion radicale mais pondérée : l’état quantique n’existe pas de manière indépendante mais est une description de notre connaissance du monde. Le QBisme met l'accent sur l'épistémologie, en se concentrant sur nos informations et nos interactions avec les particules.

En rejetant un cadre philosophique dépassé et en adoptant une perspective centrée sur l'expérience humaine, le QBisme évite le besoin d'entités inobservables supplémentaires. Au lieu de cela, il offre une compréhension plus pratique de ce qui se passe lorsque les êtres humains s’engagent dans la physique quantique.

Dans les « guerres d’interprétation quantique » en cours, le QBisme se démarque comme une approche unique et prometteuse. En réinventant l'interprétation de la mécanique quantique, le QBisme remet en question les notions traditionnelles et nous invite à voir la science sous un nouvel angle.

Sources:

– Article source : [Titre de l’article source]

– Définitions :

– Mécanique quantique : Théorie qui décrit le comportement de la matière et de l’énergie aux plus petites échelles.

– QBism : Abréviation de Quantum Bayesianism, une interprétation de la mécanique quantique qui se concentre sur les probabilités et rejette l’existence d’entités inobservables.

– Bayésianisme : une approche radicale de l'interprétation des probabilités qui diffère de la compréhension traditionnelle basée sur les résultats attendus.

– Physique classique : branche de la physique qui traite du comportement des objets à grande échelle et suit des principes déterministes.