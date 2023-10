Développement révolutionnaire d’une peau électronique auto-réparatrice

Dans une étude récente publiée dans Science, Zhenan Bao, professeur de génie chimique à l'Université de Stanford, et son groupe de recherche ont réalisé des progrès significatifs dans le développement d'une peau électronique auto-réparatrice. Cette peau électronique, qui ressemble à la peau humaine en apparence et en texture, utilise des circuits intégrés doux, fins et flexibles pour convertir la pression et la température en signaux électriques basse tension pouvant être compris par le cerveau.

Conçue à l'origine pour être utilisée dans les prothèses, la peau électronique de Bao est désormais appliquée à divers domaines tels que la santé de précision, la robotique, les produits de consommation et les dispositifs médicaux. Au cours des 19 dernières années, la peau électronique du groupe Bao a évolué, passant de la détection de la préhension des mains, de la tension artérielle, des substances neurochimiques et des ondes cérébrales à l'auto-guérison et à la biodégradabilité.

La percée qui a conduit à la récente publication dans Science est venue d'une question posée par un membre de l'auditoire lors d'une des conférences de Bao. Cette question a suscité la curiosité et conduit à la découverte de nouveaux phénomènes liés à la réparation de plusieurs couches de peau électronique. Bao et son équipe ont développé des principes de conception moléculaire qui permettent à ces couches de s'auto-reconnaître et de guérir avec leurs homologues corrects, éliminant ainsi le besoin d'un alignement manuel.

Bien qu'il existe déjà des prototypes permettant de mesurer les paramètres physiologiques humains de base tels que la pression artérielle, la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire, des capteurs plus avancés, tels que la détection de produits chimiques présents dans la sueur, sont actuellement testés. Cependant, la commercialisation de la peau électronique implantable prendra encore des années en raison de la validation approfondie requise pour la biocompatibilité.

Un aspect unique de l'e-skin de Bao est son utilisation de matériaux biodégradables. Inspirée par la biodégradabilité de la peau humaine, l'équipe a conçu les matériaux pour qu'ils aient un impact environnemental minimal et soient potentiellement recyclables. Pour les dispositifs implantables, l’objectif est que l’ensemble du dispositif se dégrade après utilisation, rendant ainsi inutiles des interventions chirurgicales supplémentaires. Cependant, atteindre à la fois des performances élevées et une biocompatibilité des produits dégradés présente un défi de taille.

Dans ses recherches, Bao équilibre concentration et créativité. Tout en restant dévouée aux objectifs de recherche plus vastes, elle encourage ses étudiants à explorer de nouvelles idées, même si elles semblent risquées ou non conventionnelles. La collaboration entre des personnes issues de divers horizons est également mise en avant pour favoriser la créativité et les différentes perspectives.

En tant que directeur du département de génie chimique pendant la pandémie, le leadership de Bao a évolué. L'écoute des voix de divers secteurs du département et de l'université a façonné son approche du leadership, lui permettant de s'adapter et de prendre des décisions éclairées.

Avec les progrès continus dans le domaine de la peau électronique auto-réparatrice, l’avenir recèle un énorme potentiel d’applications dans des domaines tels que la médecine, la robotique et l’électronique grand public. Le travail de Bao ouvre la voie à une nouvelle génération d'électronique qui s'intègre parfaitement au corps humain.

