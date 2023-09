Faire progresser la transformation des usines pour les énergies renouvelables et le stockage du carbone

Le scientifique Xiaohan Yang, chercheur au laboratoire national d'Oak Ridge du ministère de l'Énergie, dirige les efforts visant à transformer les plantes pour en faire des sources d'énergie renouvelable et de stockage de carbone plus efficaces. Les recherches de Yang font partie du Center for Bioenergy Innovation (CBI), un centre de recherche en bioénergie du DOE axé sur le développement de cultures de base qui peuvent être facilement converties en carburants d'aviation durables.

La transformation végétale consiste à transférer de l'ADN d'une plante à une autre pour créer un hybride présentant les caractéristiques souhaitées. L'objectif de Yang est de développer des plantes rentables, faciles à cultiver et produisant de grandes quantités de biomasse pouvant être converties en carburéacteurs propres et en produits chimiques d'origine biologique. Cette recherche est essentielle pour relever les défis climatiques actuels et atteindre les objectifs de décarbonation.

L'une des découvertes de Yang consiste à identifier des gènes dans des plantes semi-arides comme l'agave qui sont liés à la résistance à la sécheresse et à une croissance accélérée. Ces plantes utilisent une forme unique de photosynthèse appelée CAM (métabolisme acide crassulacé) pour survivre dans des environnements secs. Une autre découverte importante est une variante unique du gène CAM qui déclenche deux voies chez les plantes, favorisant la fixation du carbone, la croissance des plantes et la tolérance au stress.

Actuellement, Yang et son équipe se concentrent sur le développement d’un processus de transformation des plantes plus efficace. Ils ont réussi à introduire simultanément plusieurs gènes dans des plantes en utilisant une technique appelée empilement de gènes. Cette approche implique un système de marqueurs sélectionnables divisés utilisant des intéines, qui permet une transformation et une détection plus rapides des cellules génétiquement modifiées. Ce système peut accélérer considérablement la sélection de nouvelles plantes et raccourcir le long processus de caractérisation moléculaire.

Pour l’avenir, Yang prévoit d’intégrer le génie génétique au phénotypage en utilisant un système non invasif à haut débit pour accélérer le génie génétique végétal. Cette technologie permettra une détection et une analyse en temps réel à plusieurs niveaux, notamment aux niveaux moléculaire et végétal.

Dans l’ensemble, les progrès de la recherche sur la transformation des plantes peuvent conduire au développement de cultures non alimentaires résilientes aux défis environnementaux, offrant un meilleur rendement et une meilleure qualité, et contribuant à la séquestration du carbone et à la production de biocarburants.

Sources:

– Laboratoire national d'Oak Ridge du ministère de l'Énergie

– Centre d’innovation en bioénergie (CBI)