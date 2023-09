La mission OSIRIS-REx de la NASA renvoie avec succès un échantillon d'un astéroïde sur Terre

La mission OSIRIS-REx de la NASA a franchi une étape majeure en restituant avec succès un échantillon de l'astéroïde géocroiseur Bennu. Dimanche, une capsule de retour d'échantillons, de la taille d'un mini-réfrigérateur, a atterri en toute sécurité dans le désert de l'Utah, transportant environ 250 grammes de régolithe (sol) collectés à Bennu. Le contenu primitif de l’échantillon pourrait fournir des informations précieuses sur les matériaux qui ont façonné les premiers systèmes solaires.

La mission OSIRIS-REx, lancée en 2016, visait à étudier Bennu et à en rapporter un échantillon pour analyse. Bennu, formé au cours des premières années du système solaire, est composé principalement de carbone et de minéraux ayant subi une altération minime. L’échantillon prélevé à sa surface pourrait offrir des indices sur les minéraux et les matériaux qui ont joué un rôle dans la formation du système solaire primitif.

Pendant deux ans, le vaisseau spatial a étudié Bennu, à la recherche d'un endroit idéal pour prélever un échantillon. L'un des instruments à bord du vaisseau spatial, appelé REXIS (Regolith X-ray Imaging Spectrometer), a été conçu par plus de 100 étudiants du Département des sciences de la Terre, de l'atmosphère et des planètes du MIT, du Département d'aéronautique et d'astronautique du MIT, de l'Observatoire du Harvard College, du Institut MIT Kavli pour l'astrophysique et la recherche spatiale et laboratoire MIT Lincoln. REXIS a utilisé les rayons X pour cartographier le matériau de la surface de l'astéroïde, facilitant ainsi la sélection d'un site d'échantillonnage.

Après avoir relâché la capsule de retour d’échantillon pour la rentrée, le vaisseau spatial a maintenant mis le cap sur l’astéroïde Apophis. La capsule elle-même a été transportée au Johnson Space Center de Houston, où les scientifiques examineront et distribueront la poussière de Bennu aux chercheurs du monde entier pour une étude plus approfondie.

Richard Binzel du MIT, co-enquêteur de la mission OSIRIS-REx, a exprimé son enthousiasme face à l'atterrissage réussi et à la récupération de l'échantillon. Binzel, qui a contribué au développement de l'instrument REXIS, a souligné l'importance de voir un échantillon de Bennu revenir sur Terre après des années de travail et de développement de mission.

Les mesures effectuées par les instruments du vaisseau spatial en orbite ont fourni des informations précieuses sur la composition de Bennu et sa nature riche en carbone. Cependant, des analyses en laboratoire sont nécessaires pour confirmer ces résultats et interpréter les données avec précision. Le retour d'échantillons réels aux laboratoires terrestres fournira la « vérité terrain » nécessaire pour valider notre compréhension des astéroïdes.

Dans l’ensemble, le retour réussi de l’échantillon de Bennu marque une réussite importante pour la mission OSIRIS-REx de la NASA et offre aux scientifiques l’opportunité d’en découvrir davantage sur les débuts du système solaire et la composition des astéroïdes.

