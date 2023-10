La Russie vise une nouvelle station spatiale orbitale d’ici 2027

By

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé l'engagement de son pays à construire une nouvelle station spatiale orbitale pour remplacer la Station spatiale internationale (ISS). Malgré les récents revers et défis rencontrés par l’industrie spatiale russe, Poutine vise à mettre le premier segment de la nouvelle station en orbite d’ici 2027.

Auparavant, la Russie avait déclaré son intention de se retirer de l'ISS, où ses cosmonautes sont présents en permanence et où la nation joue un rôle essentiel. Cependant, l'attention s'est désormais portée sur le développement d'une nouvelle station spatiale orbitale russe, objectif principal de l'agence spatiale russe, Roscosmos.

Lors d'une réunion télévisée avec des spécialistes du secteur, Poutine a souligné la nécessité d'une continuité : « L'objectif est qu'il n'y ait pas de lacunes, que les travaux suivent le rythme de l'épuisement des ressources de l'ISS ». Il a en outre insisté sur l'exécution rapide du projet, proclamant que le premier segment devrait être lancé d'ici 2027.

L’industrie spatiale russe est confrontée à des problèmes de financement de longue date, ainsi qu’à des scandales de corruption et à d’autres revers. En août, le module Luna-25 a connu un accident lors des manœuvres préalables à l'atterrissage et s'est écrasé à la surface de la Lune. Malgré ce revers, Poutine a reconnu la complexité des activités spatiales et a exprimé sa détermination à tirer les leçons de ces expériences afin d’éviter de futures erreurs.

En plus de relever les défis au sein de l'industrie, Poutine a exhorté ceux qui supervisent le secteur à augmenter les salaires, à attirer des spécialistes étrangers et à accroître la participation des entreprises privées. Ces efforts visent à renforcer les capacités spatiales du pays et à assurer la mise en œuvre réussie de la nouvelle station spatiale orbitale.

L'ISS, symbole de la coopération internationale essentiellement entre les États-Unis et la Russie, a démarré en 1998 et devait initialement être mise hors service en 2024. Cependant, la NASA estime désormais qu'elle pourra continuer à fonctionner jusqu'en 2030. Avec le développement de la nouvelle station orbitale russe station spatiale, la Russie cherche à maintenir sa présence dans l’exploration spatiale tout en favorisant les partenariats avec d’autres pays.

Questions Fréquentes

1. Pourquoi la Russie envisage-t-elle de construire une nouvelle station spatiale ?

La Russie a l'intention de remplacer la Station spatiale internationale (ISS) vieillissante par une nouvelle station spatiale orbitale. Cette décision permet à la Russie de poursuivre sa présence dans l’exploration spatiale, de conserver un rôle de leader dans le secteur et d’assurer une recherche scientifique ininterrompue.

2. Quand le premier segment de la nouvelle station spatiale sera-t-il lancé ?

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que l'objectif de lancement du premier segment de la nouvelle station spatiale orbitale était 2027.

3. À quels défis l’industrie spatiale russe est-elle confrontée ?

L’industrie spatiale russe a été confrontée à des problèmes de financement, à des scandales de corruption et à des revers ces dernières années. Ces problèmes ont mis en évidence la nécessité de réformes, notamment d’un financement amélioré, d’une meilleure gestion des projets et d’une collaboration internationale renforcée.

4. Qu'est-il arrivé au module russe Luna-25 ?

La Russie a été embarrassée lorsque le module Luna-25 s'est écrasé sur la surface de la Lune lors des manœuvres précédant l'atterrissage. Malgré ce revers, le président russe Poutine a souligné l’importance d’apprendre de ses erreurs et de les utiliser pour améliorer les missions futures.

5. Comment la Russie envisage-t-elle de relever les défis de son industrie spatiale ?

La Russie entend relever les défis de son industrie spatiale en s’attaquant aux bas salaires, en attirant des spécialistes étrangers et en augmentant la participation des entreprises privées. Ces actions visent à soutenir la croissance et la durabilité des capacités spatiales de la Russie.