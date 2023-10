La Russie accélère ses projets de station orbitale russe et de programme lunaire

By

L'agence spatiale russe Roscosmos a annoncé un calendrier accéléré pour le développement d'une nouvelle station orbitale russe, suite aux inquiétudes concernant le vieillissement de la Station spatiale internationale (ISS) et les éventuelles lacunes en matière de capacités en matière de vols spatiaux habités. Yuri Borissov, directeur de Roscosmos, a souligné la nécessité de commencer des travaux à grande échelle en 2024 pour assurer la présence continue du pays dans l'espace.

"L'ISS atteint la fin de sa durée de vie opérationnelle, prévue vers 2030", a déclaré Borissov. «Si nous ne commençons pas immédiatement les travaux sur une station orbitale russe, nous courons un risque important de perdre nos capacités en raison du décalage temporel. Au moment où l’ISS ne sera plus disponible, la station russe ne sera peut-être pas prête.»

Reconnaissant ces inquiétudes, le président russe Vladimir Poutine a affirmé son engagement en faveur de l'exploration spatiale et de la poursuite du programme lunaire. Poutine a exprimé sa connaissance des incidents techniques qui ont entraîné l'atterrissage forcé du vaisseau Luna-25 en août sur le pôle sud de la Lune. Il a souligné que les erreurs commises faisaient partie intégrante du processus d’apprentissage.

"Nous allons remédier aux incidents et poursuivre le programme lunaire", a assuré Poutine. « L’exploration spatiale est une entreprise complexe et des erreurs sont inévitables. C'est une expérience d'apprentissage collectif qui éclairera nos futures missions.

À la lumière des récents revers, Borisov a suggéré la possibilité d’avancer le prochain lancement sur la Lune à 2026, un an plus tôt que prévu. Cet ajustement vise à démontrer la détermination de la Russie à faire progresser l'exploration spatiale et à retrouver un élan dans ses aspirations lunaires.

Avec le développement accéléré d'une station orbitale russe et un regain d'intérêt pour l'exploration lunaire, la Russie vise à consolider sa position d'acteur clé des activités spatiales, garantissant sa présence à long terme au-delà de la durée de vie de l'ISS.

Questions Fréquentes

1. Pourquoi la Russie développe-t-elle une nouvelle station orbitale ?

La Russie développe une nouvelle station orbitale pour combler le manque potentiel de capacités après la mise hors service de la Station spatiale internationale (ISS), prévue vers 2030. En lançant des travaux à grande échelle sur une station orbitale russe en 2024, la Russie vise à maintenir sa capacité à réaliser des vols spatiaux habités.

2. La Russie est-elle toujours engagée dans le programme lunaire ?

Oui, la Russie reste attachée à son programme lunaire. Malgré les récents revers, notamment l’atterrissage forcé du vaisseau Luna-25, le président Poutine a affirmé qu’il n’était pas prévu de mettre un terme au programme lunaire. En fait, la Russie envisage d’avancer le prochain lancement lunaire à 2026 afin de poursuivre son exploration du pôle sud de la Lune.

3. Quel est l'objectif de la Russie avec ces développements ?

La Russie cherche à s’imposer comme un acteur important dans les activités spatiales, assurant sa présence à long terme au-delà de la durée de vie de l’ISS. En accélérant le développement d’une station orbitale russe et en maintenant l’accent sur l’exploration lunaire, la Russie vise à consolider sa position dans l’exploration spatiale et la recherche scientifique.