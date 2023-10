Repousser les limites des petits appareils mécaniques avec des mécanismes conformes

By

Les actions mécaniques sont essentielles au fonctionnement de la société moderne, des moteurs aux interrupteurs et leviers. Cependant, la réduction de ces mécanismes à des niveaux microscopiques présente des défis. La friction et la résistance mécanique deviennent des obstacles importants lors de la création de dispositifs fonctionnels à échelle miniaturisée. Mark Rober, en collaboration avec l'Université Brigham Young (BYU) et son groupe de recherche sur les mécanismes conformes, explore comment surmonter ces défis dans une vidéo récente.

La solution réside dans l’utilisation d’un mécanisme conforme (CM) qui combine le cadre, le mécanisme à ressort et la gâchette en une seule structure. En utilisant cette approche, un pistolet blaster de la taille d'une fourmi a été conçu et partagé sur Thingiverse sous forme de fichiers STL après plusieurs itérations.

L'innovation ne s'arrête pas là. L’équipe a également expérimenté des nanotubes de carbone (CNT) pour créer une version encore plus petite du blaster. Cependant, cet appareil délicat nécessite des instruments de précision pour être manipulé, car il pourrait être facilement détruit. Néanmoins, il a toujours la capacité de tirer des projectiles, tout comme ses homologues plus gros.

Pour aller encore plus loin, les chercheurs du Salk Institute for Biological Studies ont développé une version auto-assemblée du blaster utilisant l’ADN. Dans cette technique, un côté d'une chaîne d'ADN est supporté sélectivement avec des molécules ACGT correspondantes sur des supports enrobés. Lorsqu’elles sont combinées dans une solution, ces molécules s’auto-assemblent en structures personnalisables, comprenant potentiellement des mécanismes conformes qui pourraient révolutionner la science médicale.

Bien qu’il reste incertain quand les lymphocytes T seront équipés de pistolets blasters de la taille d’une molécule ou si les médicaments seront délivrés à l’aide de nanobots armés de minuscules fléchettes, des mécanismes conformes sont susceptibles de jouer un rôle important dans ces progrès.

