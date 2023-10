La technologie satellitaire révolutionne la réponse aux inondations au Japon : leçons tirées des catastrophes de 2017-2018

Les inondations dévastatrices qui ont frappé le Japon en 2017 et 2018 ont enseigné de précieuses leçons sur la manière dont la technologie satellitaire peut révolutionner la réponse aux événements majeurs. Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co (TMNF), une compagnie d'assurance leader, a reconnu la nécessité d'améliorer ses capacités de réponse aux inondations et s'est tournée vers la technologie satellite comme solution.

Les méthodes traditionnelles d'évaluation des dommages causés par les inondations au sol de TMNF entraînaient des retards importants dans le paiement des sinistres et impactaient l'expérience client globale. Pour surmonter ces défis, TMNF a cherché à intégrer une technologie de pointe dans son écosystème d'assurance, en collaborant avec des sociétés d'assurance pour développer des solutions innovantes au sein de ses opérations.

L'entreprise s'est tournée vers ICEYE, l'opérateur de la plus grande constellation de satellites radar au monde et fournisseur mondial de données sur les dangers, pour améliorer ses capacités de réponse aux inondations. La technologie du radar à synthèse d'ouverture d'ICEYE s'est avérée révolutionnaire, car elle pouvait pénétrer la couverture nuageuse et fournir des données à haute résolution sur l'étendue et la profondeur des inondations. En utilisant des algorithmes propriétaires et en regroupant des ensembles de données auxiliaires, ICEYE a permis à TMNF d'évaluer avec précision les dégâts causés par les inondations.

L'intégration de la technologie satellitaire a non seulement accéléré le processus d'évaluation des dégâts causés par les inondations, mais a également permis à TMNF de surmonter les limites associées aux méthodes traditionnelles. Contrairement aux évaluations au sol, la technologie satellitaire n’a pas été gênée par le temps nuageux ou l’absence de lumière du jour. Cette percée a fourni à TMNF des données opportunes et précises, permettant un paiement rapide des sinistres et améliorant l'expérience client globale.

La collaboration fructueuse entre TMNF et ICEYE a mis en évidence l'immense potentiel de la technologie satellitaire pour renforcer les efforts de réponse aux catastrophes. Il a démontré l’intérêt d’intégrer des capacités d’observation de la Terre au sein des écosystèmes d’assurance pour mieux comprendre et atténuer l’impact d’événements majeurs comme les inondations.

Foire Aux Questions (FAQ):

Q : Quel est l'impact des méthodes traditionnelles d'évaluation des dommages causés par les inondations de TMNF sur le processus de paiement des sinistres ?

R : Les méthodes traditionnelles de TMNF ont entraîné des retards importants dans le paiement des sinistres, ce qui a eu un impact négatif sur l'expérience client globale.

Q : Quelles étaient les limites de la technologie satellitaire pour évaluer les dégâts causés par les inondations ?

R : La technologie satellitaire était confrontée à des limites dans la capture d'images d'inondations à travers les nuages ​​et la nuit, ainsi qu'à des incertitudes liées à la vitesse et à la fréquence d'acquisition des images.

Q : Quelle avancée la technologie du radar à synthèse d'ouverture d'ICEYE a-t-elle apportée ?

R : La technologie radar à synthèse d'ouverture d'ICEYE pourrait pénétrer la couverture nuageuse, fournissant des données à haute résolution sur l'étendue et la profondeur des inondations.

Q : Comment l’intégration de la technologie satellitaire a-t-elle permis de surmonter les limites des méthodes traditionnelles ?

R : La technologie satellitaire n'a pas été gênée par le temps nuageux ou l'absence de lumière du jour, ce qui a permis une acquisition de données précises et en temps opportun.

Q : Quel a été l'impact de la technologie satellite sur les capacités de réponse aux inondations du TMNF ?

R : L'intégration de la technologie satellite a accéléré le processus d'évaluation des dommages causés par les inondations, permettant un paiement rapide des sinistres et améliorant l'expérience client globale.