Un scientifique de Purdue examine des fragments de la mission OSIRIS-REx de la NASA

Un scientifique de Purdue est parmi les premiers à analyser les fragments d'astéroïdes collectés lors de la mission OSIRIS-REx de la NASA. La mission vise à étudier l’astéroïde Bennu et à en rapporter un échantillon sur Terre pour un examen plus approfondi.

La scientifique, la Dre Karen Smith, fait partie de l'équipe de recherche qui analyse les fragments collectés par le vaisseau spatial. On pense que ces fragments contiennent des informations précieuses sur les débuts du système solaire et la formation des planètes.

La mission OSIRIS-REx est importante car il s'agit de la première mission de la NASA à collecter des échantillons d'un astéroïde et à les ramener sur Terre. Le vaisseau spatial a atteint Bennu en décembre 2018 et a réussi à collecter un échantillon en octobre 2020. Il reviendra sur Terre en 2023.

Le Dr Smith et son équipe utilisent des techniques de laboratoire de pointe pour examiner les fragments d'astéroïdes. Ils s’intéressent particulièrement à l’étude de la composition et de la structure des fragments, ainsi que de toute matière organique éventuellement présente.

Les informations recueillies grâce à l’analyse de ces fragments fourniront des informations précieuses sur la formation et l’évolution de notre système solaire.

Cette recherche fait partie d’un effort plus vaste visant à étudier les astéroïdes et à comprendre leur rôle dans l’origine et l’évolution de la vie sur Terre. On pense que les astéroïdes contiennent d’importants composés organiques qui pourraient avoir joué un rôle dans le développement de la vie sur notre planète.

Les travaux du Dr Smith contribueront à notre compréhension de ces objets célestes fascinants et ouvriront la voie à de futures missions vers des astéroïdes.

Définitions:

– Mission OSIRIS-REx : Une mission de la NASA pour étudier l’astéroïde Bennu et en rapporter un échantillon sur Terre.

– Bennu : Un astéroïde étudié par la mission OSIRIS-REx.

– Matière organique : Composés contenant des atomes de carbone et d’hydrogène qui sont les éléments constitutifs de la vie.

Sources:

- Université Purdue

- la NASA