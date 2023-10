Des échantillons de l'astéroïde Bennu révèlent des indices sur les origines de la vie

By

Des échantillons de l'astéroïde Bennu collectés par le professeur Michelle Thompson de l'Université Purdue sont arrivés sur Terre, fournissant des informations précieuses sur la formation du système solaire. Ces échantillons, décrits comme des capsules temporelles, offrent un aperçu des origines de la vie il y a plus de quatre milliards et demi d'années.

La nature vierge et riche en carbone de ces fragments les rend inestimables pour comprendre les éléments constitutifs de la vie et comment elle est apparue sur Terre. Ces échantillons, préservés de l'atmosphère terrestre, offrent une occasion unique d'étudier les molécules de carbone fondamentales pour l'évolution de la vie.

L’importance de cette mission réside dans la nature pure des matériaux, exempts de contamination terrestre. Il devrait fournir des informations sans précédent sur les questions entourant les origines de la vie sur Terre.

La professeure Thompson, dans une entrevue avec CBC News, a exprimé son enthousiasme pour l'avenir, affirmant que cette mission ouvre les portes à de nombreuses opportunités. Le matériel limité collecté auprès de Bennu a le potentiel de confirmer les théories existantes et d’offrir de nouvelles révélations.

L'entrevue a également mis en lumière le parcours inspirant du professeur Thompson, depuis une petite ville du sud de l'Ontario jusqu'à son rôle actuel dans la science planétaire. Elle a souligné l’importance de rechercher un mentorat et des conseils pour les aspirants scientifiques.

Les échantillons collectés à Bennu sont non seulement significatifs sur le plan scientifique, mais recèlent également un immense potentiel d'exposition publique et d'éducation. Des morceaux de l'échantillon seront envoyés à des institutions telles que la Smithsonian Institution, le Space Center Houston et l'Université de l'Arizona.

La mission OSIRIS-REx de la NASA, qui a restitué ces échantillons historiques, marque une étape importante dans notre compréhension du cosmos. Avec l’enthousiasme et la passion de scientifiques comme le professeur Thompson, nous pouvons nous attendre à de nouvelles découvertes et à une compréhension plus approfondie de notre place dans l’univers.

Définitions:

Astéroïde Bennu : Un astéroïde vieux de 4.5 milliards d’années qui fournit des informations précieuses sur la formation du système solaire.

Un astéroïde vieux de 4.5 milliards d’années qui fournit des informations précieuses sur la formation du système solaire. Molécules de carbone : Des composants fondamentaux qui ont joué un rôle crucial dans l’évolution de la vie sur Terre.

Des composants fondamentaux qui ont joué un rôle crucial dans l’évolution de la vie sur Terre. Contamination terrestre : Contamination par l’environnement terrestre, pouvant altérer la composition des échantillons.

Contamination par l’environnement terrestre, pouvant altérer la composition des échantillons. Mission OSIRIS-REx : Une mission de la NASA visant à étudier l'astéroïde Bennu et à collecter des échantillons pour analyse scientifique.

Sources:

- Université Purdue

- CBC News

- la NASA