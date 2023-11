L'événement Chicxulub : dévoiler l'impact de la poussière sur les dinosaures

By

L’extinction des dinosaures, provoquée par le crash catastrophique de l’astéroïde Chicxulub au large des côtes du Mexique il y a 66 millions d’années, a longtemps laissé les scientifiques perplexes. Cependant, une étude récente publiée dans Nature Geoscience offre une nouvelle perspective sur les raisons pour lesquelles ces puissantes créatures ont connu leur disparition prématurée à la suite de cet événement dévastateur.

Des recherches antérieures se sont concentrées sur le rôle des concentrations élevées de soufre dans l’atmosphère, créant un environnement inhospitalier pour la vie sur Terre. L'astéroïde Chicxulub, le plus grand corps astronomique à avoir percuté notre planète, a laissé un colossal cratère d'impact de 112 kilomètres de large dans le golfe du Mexique. Cette collision a libéré une énorme quantité de soufre, entre 30 et 500 gigatonnes, dans l'atmosphère. Le soufre s'est combiné à d'autres gaz pour former des aérosols de sulfate, créant un épais voile de gaz qui obstruait la lumière du soleil, provoquant des baisses de température mondiale allant de 3.6 à 14.4 degrés Fahrenheit.

Alors que la baisse des températures aurait été fatale aux reptiles à sang froid comme les dinosaures, l'étude Nature Geoscience propose un mécanisme alternatif à l'origine de leur extinction. L'équipe de recherche belge suggère que les fines particules de poussière, générées par la roche pulvérisée sur le site de l'impact, ont joué un rôle central. Cette poussière aurait été catapultée haut dans l'atmosphère, provoquant une période prolongée d'obscurité à la surface de la Terre, durant environ deux ans.

L’absence de lumière solaire a interrompu la photosynthèse, un processus essentiel à la survie des plantes, ce qui a entraîné une menace immédiate pour toute la vie végétale. Sans source de nourriture durable, les animaux herbivores et leurs prédateurs sont confrontés à un péril imminent. L’effondrement du réseau alimentaire, déclenché par l’arrêt de la photosynthèse, a finalement conduit à l’extinction des dinosaures et d’innombrables autres espèces.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qui a causé l'extinction des dinosaures ?

L’extinction des dinosaures a été principalement causée par l’accident de l’astéroïde Chicxulub au large des côtes du Mexique, qui a entraîné une combinaison de facteurs, notamment des concentrations élevées de soufre et la présence de poussière dans l’atmosphère.

Comment l’impact de l’astéroïde a-t-il entraîné la disparition des dinosaures ?

L'impact de l'astéroïde Chicxulub a provoqué un refroidissement global important en raison des concentrations élevées de soufre et de la présence de fines poussières dans l'atmosphère. La baisse de température qui en a résulté, combinée à une obscurité prolongée, a stoppé la photosynthèse, effondrant le réseau trophique et conduisant à l’extinction des dinosaures.

Quel rôle la photosynthèse a-t-elle joué dans l’extinction ?

La photosynthèse est le processus par lequel les plantes convertissent la lumière du soleil, l’eau et le dioxyde de carbone en énergie, entretenant ainsi la vie végétale et libérant de l’oxygène. L’arrêt de la photosynthèse dû à l’impact de l’astéroïde a rendu les plantes incapables de survivre, entraînant l’extinction des animaux herbivores et, par la suite, des prédateurs carnivores qui en dépendaient.

La source: BBC