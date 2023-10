La matière noire pourrait se révéler à travers des étoiles pulsantes, disent les astrophysiciens

Des astrophysiciens des universités d'Amsterdam et de Princeton ont mené une étude révolutionnaire suggérant que la matière noire pourrait potentiellement être détectée grâce à la faible lueur supplémentaire émise par les étoiles pulsantes, si elle est constituée de particules appelées axions. La matière noire est une substance mystérieuse qui constitue 85 % de toute la matière de l’univers, mais elle ne peut pas être détectée par des moyens conventionnels en raison de l’absence d’interaction significative avec la lumière et d’autres particules.

Les axions sont des particules hypothétiques introduites dans les années 1970 pour expliquer les divergences dans le comportement des particules subatomiques. On pense qu’ils ont de faibles interactions avec les particules connues, ce qui en fait un candidat plausible pour les constituants de la matière noire. Le défi de la recherche sur la matière noire a toujours été de détecter sa présence. Cependant, des modèles théoriques récents suggèrent que les axions peuvent se transformer en lumière détectable lorsqu’ils sont exposés à de puissants champs électromagnétiques.

Les champs électromagnétiques les plus puissants qui existent se trouvent autour des étoiles à neutrons en rotation, appelées pulsars. Les pulsars émettent d’intenses faisceaux d’ondes radio lorsqu’ils tournent rapidement, et ces faisceaux sont facilement observables depuis la Terre. De plus, en raison de leur rotation rapide, les pulsars génèrent de puissants champs électromagnétiques, ce qui en fait des usines potentielles pour la production d’axions. On suppose qu’un seul pulsar pourrait produire un nombre important d’axions chaque seconde, dont certains pourraient se convertir en lumière observable.

Pour tester cette théorie, une équipe de physiciens et d’astronomes des Pays-Bas, du Portugal et des États-Unis a développé un cadre théorique complet. Ce cadre visait à comprendre la production, la fuite et la conversion des axions autour des pulsars. Grâce à des simulations numériques avancées de plasma, les chercheurs ont pu quantifier les signaux radio supplémentaires générés par les axions par rapport aux émissions intrinsèques des pulsars.

Des observations ont été effectuées sur 27 pulsars proches, mais malheureusement, aucune preuve de la présence d'axions n'a été trouvée. Cependant, ces résultats restent importants car ils fournissent les limites les plus strictes à ce jour sur l’interaction entre les axions et la lumière. Alors que la recherche de la matière noire se poursuit, cette étude offre de nouveaux aperçus sur les méthodes de détection potentielles.

