De nouvelles découvertes remettent en question la théorie actuelle du comportement des pulsars

Des scientifiques du CNRS et du CEA, au sein d'une équipe internationale, ont fait une découverte remarquable sur le comportement des pulsars. Des observations récentes du pulsar Vela, l’un des pulsars les plus proches de la Terre, ont révélé un rayonnement environ 200 fois plus énergétique que celui détecté précédemment. Cette découverte, réalisée à l'observatoire HESS, a suscité l'enthousiasme de la communauté scientifique et contredit la théorie communément admise sur l'accélération et le comportement des pulsars.

Les pulsars sont de petites étoiles mortes denses qui émettent des faisceaux de rayonnement électromagnétique, un peu comme des phares cosmiques. Ces faisceaux parcourent l'espace à intervalles réguliers. La théorie dominante suggère que les particules produites près de la surface des pulsars sont accélérées le long de leurs lignes de champ magnétique jusqu'aux bords de leur magnétosphère. Cependant, les observations du pulsar Vela remettent en question cette théorie.

Le rayonnement détecté à l’observatoire HESS est nettement plus énergétique que prévu. Cette découverte soulève des questions sur les processus d’accélération se produisant dans les objets astrophysiques hautement magnétiques. Cela suggère également que notre compréhension actuelle du comportement des pulsars pourrait devoir être révisée.

Le pulsar Vela est situé relativement près de la Terre, ce qui en fait un candidat idéal pour des études observationnelles détaillées. Les observations de l'observatoire HESS, qui utilise un ensemble de télescopes en Namibie, fournissent des informations précieuses sur la nature des pulsars et les phénomènes qui se produisent dans leurs magnétosphères.

Cette découverte révolutionnaire sera publiée dans la revue Nature Astronomy. Il ouvre la voie à des recherches plus approfondies et à une compréhension plus approfondie des environnements extrêmes et des mécanismes d’accélération présents dans les pulsars.

Sources:

– Le système stéréoscopique à haute énergie (HESS), un réseau de télescopes en Namibie utilisé pour étudier les rayons gamma cosmiques

– CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) et CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives), établissements de recherche français impliqués dans l'étude

Définitions:

– Pulsar : Petites étoiles mortes denses qui émettent des faisceaux de rayonnement électromagnétique.

– Magnétosphère : région de l'espace entourant un objet céleste, dans laquelle le champ magnétique de l'objet domine le comportement des particules chargées.

– Astrophysique : Relatif à l’étude des phénomènes physiques se produisant dans l’espace.