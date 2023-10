Une collection de panneaux amusants et de lieux insolites

Cet article explore quelques signes amusants et lieux insolites qui ont retenu l’attention des lecteurs. Un lecteur suggère qu'au lieu de comparer la taille d'une zone au volume d'un astéroïde, il serait préférable d'utiliser un point de référence familier comme le port de Sydney. Un autre lecteur raconte l’histoire de quelqu’un qui collectionnait des signes intéressants du monde entier. L’un des panneaux préférés provenait d’un train suisse qui disait : « Il est interdit de sauter de haut en bas pendant que le train est en mouvement ». Un autre panneau mémorable a été vu dans le quartier de Ginza à Tokyo, qui déclarait : « Voici un très bon endroit pour avoir des accidents ».

D'autres lecteurs partagent leurs rencontres avec des signes amusants. Un lecteur se souvient avoir vu deux panneaux dans une station de stationnement, l’un indiquant « Wayout » et l’autre « Parking », envisageant le potentiel de mouvements spectaculaires des véhicules. Un autre lecteur se souvient d’un panneau à Londres qui disait à l’origine : « Private Mews. Pas de stationnement autorisé », mais a été modifié pour dire « Private Mews ». Aucun aboiement autorisé.

L'article mentionne également l'application What3words, un système de géocodage capable de localiser n'importe quel endroit sur Terre avec une résolution d'environ trois mètres. L'application génère des noms aléatoires pour chaque emplacement, mais il semble y avoir une touche d'humour dans certains des noms générés. Par exemple, un lecteur a saisi «voice.truth.treaty» et a obtenu un emplacement éloigné en Alaska, tandis que la saisie de «truths.voices.treaty» a conduit à un endroit à Victoria. Un autre lecteur a découvert que « barn.full.hello » faisait référence à une place à l'intérieur du Parlement à Canberra.

Dans l’ensemble, cet article présente des signes amusants et des lieux inattendus qui ont capté l’attention et la fascination des lecteurs. Il met en valeur la joie et l’humour que l’on peut trouver dans des lieux et des rencontres inattendues.

