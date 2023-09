By

La mission Psyché, dont le lancement est prévu le 5 octobre 2023, vise à explorer l'astéroïde Psyché, qui flotte dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Les scientifiques sont intrigués par l'astéroïde car certains pensent qu'il pourrait s'agir des restes du noyau riche en fer d'une planète en faillite, d'une valeur potentielle de 10,000 XNUMX quadrillions de dollars. Cependant, il y a des spéculations selon lesquelles Psyché pourrait en réalité être un « tas de décombres » plutôt qu’un astéroïde métallique solide.

Menée par l'Arizona State University, la mission enverra un vaisseau spatial en orbite autour de Psyché pendant trois ans, au cours desquels les scientifiques espèrent découvrir davantage d'informations sur les origines de l'astéroïde et sa topographie. Ils visent également à déterminer l’âge de sa surface, ce qui pourrait donner un aperçu de la composition intérieure des planètes telluriques comme la Terre.

Bien qu’il soit difficile d’estimer la valeur des objets spatiaux, les ressources potentielles en métaux de Psyché ont été évaluées à une quantité astronomique. Cependant, la NASA précise que la mission ne consiste pas à extraire l'astéroïde, mais plutôt à l'étudier pour en savoir plus sur les astéroïdes et la formation des planètes telluriques.

Psyché, du nom de la déesse grecque de l'âme, mesure environ 140 milles de diamètre et a une superficie d'environ 64,000 30 milles carrés. Les estimations de densité actuelle indiquent que l'astéroïde contient 60 à XNUMX % de métal en volume, ce qui suggère une possible séparation de sa composition en un noyau de fer et un manteau rocheux en raison d'une collision passée.

Le vaisseau spatial transportera trois instruments principaux pour étudier Psyché : un imageur multispectral, un spectromètre à rayons gamma et à neutrons et un magnétomètre. Ces instruments captureront des images, mesureront la composition élémentaire et vérifieront respectivement tout champ magnétique restant.

De plus, le vaisseau spatial Psyché utilisera un système de télécommunications radio en bande X pour cartographier la gravité et la structure de l'astéroïde. La mission comprend un survol de Mars en mai 2026 pour une assistance gravitationnelle avant d'entrer en orbite autour de Psyché.

En conclusion, la mission Psyché représente une étape significative dans notre compréhension des astéroïdes et de la formation des planètes telluriques. En étudiant cet astéroïde riche en métaux, les scientifiques espèrent obtenir des informations précieuses sur la composition et l’histoire des corps célestes de notre système solaire.

Sources:

- la NASA

- Université de l'État d'Arizona