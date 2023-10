La NASA va lancer la mission Psyché avec la fusée Falcon Heavy de SpaceX

La NASA s'apprête à lancer sa prochaine mission Psyché à l'aide de la fusée Falcon Heavy de SpaceX, marquant la première utilisation par l'agence de la puissante fusée pour l'une de ses missions. Le lancement est prévu le 13 octobre à 10 h 19, heure de l'Est, après un retard du 12 octobre en raison des mauvaises conditions météorologiques. Avec 40 % de chances de conditions météorologiques favorables pendant cette fenêtre de lancement instantanée, la mission devrait se dérouler comme prévu.

La mission Psyché sera le huitième vol du Falcon Heavy, mais le premier dédié à la NASA. Auparavant, la fusée a été utilisée pour des clients commerciaux et militaires américains après son lancement de démonstration réussi en février 2018. Pour cette mission, le Falcon Heavy fonctionnera dans le cadre de la catégorie 3 du programme de service de lancement de la NASA, réservé aux missions de grande valeur avec une agence étendue. critiques et lancements réussis.

Ces dernières années, la NASA s'est de plus en plus appuyée sur le Falcon Heavy pour ses missions majeures en raison du retrait de l'Atlas 5 de United Launch Alliance et des retards avec d'autres fusées. La fusée est actuellement sous contrat pour le lancement du satellite météorologique GOES-U, de la mission scientifique planétaire Europa Clipper, des deux premiers modules de la passerelle lunaire et de l'observatoire du télescope spatial romain.

SpaceX a pris des dispositions pour la NASA concernant le lancement de Psyché. À la demande de la NASA, la société a reporté le lancement du Falcon 9 des satellites Starlink pour donner la priorité au lancement du Falcon Heavy. Ce délai donne aux ingénieurs de la NASA suffisamment de temps pour évaluer les données d'un lancement précédent avant d'approuver le lancement du Falcon Heavy. Comme pour Falcon 9, la NASA a accepté la réutilisation de certains composants du Falcon Heavy, notamment les deux boosters latéraux qui effectueront leur quatrième lancement dans le cadre de la mission Psyché.

Bien que la réutilisation s'étende à certains composants, les carénages de charge utile ne seront pas réutilisés pour la mission Psyché. Cependant, la NASA a entamé des discussions avec SpaceX sur la réutilisation des carénages pour les lancements futurs, dans le but de mettre en œuvre la réutilisation des carénages d'ici fin 2024 ou début 2025.

Dans l'ensemble, la mission Psyché représente une étape importante dans la collaboration de la NASA avec SpaceX et met en évidence la dépendance croissante de l'agence à l'égard du Falcon Heavy pour ses missions scientifiques et d'exploration critiques.

Sources : NASA, SpaceX