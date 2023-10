Streamers et filaments : aider à la formation d'étoiles

Une nouvelle étude menée par des scientifiques de l'Institut Max Planck de physique extraterrestre a révélé le rôle des banderoles et des filaments dans le processus de formation des étoiles. Ces banderoles et filaments agissent comme des canaux qui s'étendent depuis l'intérieur de la crèche stellaire, fournissant du gaz frais pour nourrir la protoétoile au fur et à mesure de sa croissance.

Traditionnellement, les astronomes croyaient que la crèche, ou nuage moléculaire, fournissait tous les nutriments nécessaires à la formation des protoétoiles. Cependant, une étude récente montre que l'aide extérieure, sous forme de banderoles et de filaments, joue un rôle crucial dans le processus de naissance des étoiles. L’équipe de recherche a découvert un lien entre ces banderoles et filaments et l’activité de formation d’étoiles.

Pour comprendre la dynamique en jeu, l’équipe s’est concentrée sur une étoile de la région Barnard 5, située dans la constellation de Persée. À l’aide du Atacama Large Millimeter Array (ALMA) au Chili et de deux autres télescopes, l’équipe a retracé le voyage du gaz depuis l’extérieur du filament contenant la protoétoile jusqu’au disque protostellaire. Les données ALMA ont révélé des streamers alimentant directement le disque protostellaire.

La découverte de ces banderoles et filaments fournit des informations précieuses sur le processus de formation des étoiles. Cela montre que la formation des étoiles est un processus à plusieurs échelles, reliant les jeunes objets stellaires au nuage parental. De plus, cela suggère que ce processus dynamique d’alimentation de la jeune étoile pourrait potentiellement affecter l’ensemble du processus de formation du disque et de la planète. Des observations supplémentaires sont nécessaires pour confirmer cette hypothèse.

Non seulement ces banderoles et filaments ont un impact sur la formation des étoiles, mais ils influencent également la composition chimique des futures planètes. Le matériau des banderoles et des filaments injecte du gaz chimiquement frais provenant d’autres parties de la nébuleuse dans le disque protoplanétaire. Ce matériau vierge, insensible aux températures et aux pressions de la crèche, laissera une empreinte chimique distincte sur les planètes nouveau-nées.

En conclusion, cette étude met en lumière l’interdépendance des différentes échelles dans le processus de formation des étoiles. Il met en évidence l’impact significatif des banderoles et des filaments sur l’évolution des étoiles et des planètes naissantes. Comprendre ces structures fournira aux astronomes des informations précieuses sur d’autres régions de formation d’étoiles et sur les complexités de la naissance des étoiles et de leurs systèmes planétaires.

