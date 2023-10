Une nouvelle étude révèle le rôle des banderoles et des filaments dans la formation des étoiles

By

Une étude récente menée par des scientifiques de l’Institut Max Planck de physique extraterrestre met en lumière le rôle des banderoles et des filaments dans le processus de formation des étoiles. Auparavant, on croyait que les étoiles se formaient uniquement au sein de nuages ​​​​moléculaires. Cependant, cette étude montre que les banderoles et les filaments s'étendant depuis l'intérieur du nuage moléculaire jouent également un rôle crucial dans la fourniture de gaz frais pour nourrir les protoétoiles en croissance.

Le processus standard de naissance des étoiles commence par des nuages ​​​​moléculaires denses, où la matière commence à s'accumuler préférentiellement dans une zone. À mesure que le nuage se contracte en raison de l'autogravité, il attire davantage de matière jusqu'à ce que les températures et les pressions deviennent suffisamment élevées pour qu'une protoétoile se forme. Finalement, la fusion nucléaire commence et une étoile naît. L'ensemble de ce processus prend des millions d'années et implique divers facteurs tels que les champs magnétiques.

L’étude s’est concentrée sur une étoile de la région Barnard 5, à l’aide de télescopes et de l’Atacama Large Millimeter Array (ALMA) pour examiner les filaments et les banderoles. L’équipe a découvert que ces structures sont des conduits pour le gaz frais provenant de la plus grande nébuleuse vers le disque protostellaire entourant l’étoile en développement. Les résultats suggèrent que le processus de formation des étoiles comporte de multiples facettes, les banderoles jouant un rôle crucial dans la connexion des jeunes objets stellaires avec le nuage parental.

De plus, l’étude met en évidence les implications pour la formation des planètes. Les planètes se forment à partir de la matière du disque protostellaire et seront influencées par la composition chimique du gaz entrant. Les banderoles et filaments apportent une matière vierge qui n'a pas été affectée par les températures et les pressions au sein de la crèche de naissance des étoiles. Par conséquent, les compositions des planètes nouveau-nées dans des régions comme Barnard 5 porteront les empreintes chimiques des matériaux entrants.

Cette recherche fournit des informations précieuses sur les complexités de la formation des étoiles et met l’accent sur l’interdépendance des différentes échelles du processus. Comprendre le rôle des banderoles et des filaments dans la formation des étoiles et des planètes est essentiel pour percer les mystères de notre univers.

Source : Institut Max Planck de physique et d'astronomie extraterrestres et journal d'astrophysique