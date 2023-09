La poussière dans le vent

By

Les nuages ​​ne sont pas seulement un magnifique phénomène naturel, ils jouent également un rôle crucial dans le climat terrestre en bloquant et en piégeant les radiations. Pour mieux comprendre la physique des nuages, des chercheurs ont récemment mené une étude sur la poussière glaciaire en Alaska. Ils ont découvert que la poussière présente dans les nuages ​​facilite la formation de cristaux de glace, ce qui affecte la rapidité avec laquelle les nuages ​​se dispersent. Comparée à la poussière provenant des environnements désertiques de basse latitude, la poussière étudiée en Alaska s'est avérée plus active en tant que matériau de nucléation de la glace. La présence de composants biologiques tels que des protéines dans la poussière a probablement amélioré ses propriétés de nucléation de la glace.

En octobre 2019, les spécialistes de l'atmosphère Sarah Barr et Bethany Wyld se sont lancées dans une expédition de collecte de poussière dans la vallée de la rivière Copper, en Alaska. Le moment et l'emplacement étaient stratégiques, car le limon glaciaire est régulièrement soulevé dans l'atmosphère par des vents violents à la fin de l'été et en automne. Les chercheurs ont utilisé un dispositif appelé impacteur en cascade à plusieurs étages pour collecter les poussières en suspension dans différentes tailles. Ils ont ensuite mené des expériences en laboratoire, imitant les gouttelettes d’eau trouvées dans les nuages, pour observer comment la poussière affectait le processus de congélation.

Étonnamment, les gouttelettes ont gelé à des températures plus élevées que prévu, ce qui indique la présence de particules glaçantes dans la poussière. Les chercheurs ont exclu une explication chimique de ce phénomène et se sont tournés vers des facteurs biologiques. Il a été constaté que la poussière provenant d’environnements arides comme les déserts dépend uniquement de sa teneur en minéraux pour son activité de nucléation de la glace. Cependant, la poussière provenant de régions biologiquement actives a tendance à contenir des matières biologiques telles que des protéines, qui peuvent interagir avec les molécules d’eau pour favoriser la formation de cristaux de glace.

L'équipe a proposé que la poussière de la vallée de la rivière Copper en Alaska, riche en micro-organismes et en champignons, contienne probablement des protéines qui contribuent à son activité de nucléation de la glace. Pour tester cette hypothèse, ils ont fait bouillir des échantillons d’eau chargée de poussière pour détruire les protéines et ont mesuré le changement dans l’activité de nucléation de la glace. Les résultats ont montré une diminution de l’activité après ébullition, confirmant la présence de protéines dans les poussières.

Comprendre la formation des cristaux de glace dans les nuages ​​est crucial pour prédire les précipitations et la dispersion des nuages. Les modèles climatiques actuels supposent que les nuages ​​persistent plus longtemps qu’ils ne le sont réellement, ce qui entraîne des inexactitudes potentielles dans la prévision des effets des nuages ​​sur le changement climatique. Cette étude souligne l’importance de considérer le rôle de la poussière et de ses composants biologiques dans la physique des nuages ​​et les modèles climatiques.

