Fonction des protéines et expression des gènes dépendant des régions intrinsèquement désordonnées (IDR)

Des recherches récentes ont mis en évidence le rôle essentiel des régions intrinsèquement désordonnées (IDR) dans la fonction des protéines et l'expression des gènes. Alors que ces régions étaient auparavant considérées comme moins importantes en raison de leur nature non structurée, une étude révolutionnaire publiée dans Cell a révélé leur rôle essentiel dans la régulation de la chromatine et l'expression des gènes.

L'étude s'est concentrée sur les régions désordonnées du complexe cBAF, un groupe de protéines responsables du démêlage de l'ADN et de l'activation de l'expression des gènes dans le noyau. Il a été découvert que des mutations dans les IDR des sous-unités cBAF ARID1A et ARID1B, fréquemment observées dans le cancer et les troubles du développement neurologique, perturbent le remodelage de la chromatine et l'expression des gènes.

Les chercheurs ont découvert que ces IDR forment des condensats, qui sont de petites gouttelettes qui se séparent du liquide cellulaire. Ces condensats permettent aux protéines et aux biomolécules de se rassembler dans des emplacements spécifiques pour les activités cellulaires. Alors que l’implication des condensats dans divers processus cellulaires était connue, leur rôle dans le remodelage de la chromatine était jusqu’alors inconnu.

L'étude a en outre examiné différentes mutations dans les IDR du complexe cBAF et leur impact sur la formation de condensats et le recrutement de protéines partenaires nécessaires à l'expression des gènes. Ces résultats donnent un aperçu des mécanismes sous-jacents à ces mutations et de leurs effets sur les processus cellulaires, ce qui pourrait potentiellement conduire à de nouvelles stratégies thérapeutiques.

Cette recherche élargit notre compréhension de l’importance des IDR dans la fonction des protéines et met en évidence leur rôle dans la physiologie et la maladie. En outre, il met en lumière la spécificité de séquence et la fonction des IDR, offrant des implications pour le ciblage thérapeutique des condensats et de leurs constituants.

Glossaire:

– ADN : Molécule composée de deux longs brins de nucléotides qui transportent les instructions génétiques pour le développement, le fonctionnement, la croissance et la reproduction

– Acide : Substance qui, une fois dissoute dans l’eau, donne un pH inférieur à 7.0