Les modifications proposées à la sous-partie W du programme de déclaration des gaz à effet de serre pourraient doubler les émissions de méthane

Une analyse menée par Enverus Intelligence Research (EIR) prédit que les modifications proposées à la sous-partie W du programme de déclaration des gaz à effet de serre (GES) pourraient augmenter considérablement les émissions de méthane. Les révisions visent à améliorer l’exactitude des émissions déclarées et à combler les lacunes dans les émissions totales de méthane déclarées par les installations. Les changements ajouteraient de nouvelles sources couvertes, utiliseraient de nouvelles technologies pour quantifier les émissions et collecteraient des données à un niveau plus granulaire.

Les révisions sont conformes au programme de réduction des émissions de méthane en vertu de la loi sur la réduction de l'inflation. L'article 60113 de l'IRA modifie le Clean Air Act et ordonne à l'Environmental Protection Agency (EPA) d'imposer et de percevoir une taxe sur les émissions de méthane qui dépassent certains seuils d'émissions de déchets.

Environ 8,000 25,000 installations sont tenues de déclarer leurs émissions chaque année dans le cadre du Programme de déclaration des GES. Les propriétaires ou exploitants d'installations contenant des systèmes de pétrole et de gaz naturel et émettant XNUMX XNUMX tonnes métriques ou plus de GES par an déclarent leurs données sur les GES à l'EPA. La sous-partie W comprend les sources d'émissions dans divers segments de l'industrie du pétrole et du gaz naturel.

L’analyse d’Enverus basée sur les nouvelles règles proposées indique que les émissions de méthane pourraient plus que doubler dans les données publiées en 2021, avec une augmentation des émissions globales d’équivalent dioxyde de carbone de 41 %. L'augmentation du méthane signalé est due à des événements de super-émetteurs, à des facteurs d'émission plus élevés pour les fuites d'équipements, à des mises à jour des glissements de combustion des moteurs et à une diminution de l'efficacité du torchage.

La période de commentaires publics sur la règle proposée a pris fin le 2 octobre 2023. Une règle finale devrait être publiée d'ici le 16 août 2024. Les modifications entreront en vigueur pour l'année de référence 2025.

Bien que les changements proposés puissent accroître l'exposition aux frais sur le méthane inclus dans la loi sur la réduction de l'inflation, des fonds sont disponibles dans le cadre du programme de réduction des émissions de méthane pour aider les opérateurs à réduire leurs émissions et à se conformer aux exigences de déclaration.

