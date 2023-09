Les premiers humains construisaient des structures en bois il y a plus de 476,000 XNUMX ans, révèle une étude

By

Des archéologues de l'Université de Liverpool et de l'Université d'Aberystwyth ont découvert des preuves montrant que les humains construisaient des structures en bois beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait auparavant. Les chercheurs ont découvert du bois bien conservé sur un site des chutes de Kalambo, en Zambie, vieux d'au moins 476,000 XNUMX ans et antérieur à l'évolution de l'homo sapiens.

La découverte est importante car elle fournit la première preuve que des humains fabriquaient intentionnellement des bûches pour les assembler. Les marques de coupe d'outils en pierre sur le bois suggèrent que les premiers humains ont façonné et assemblé deux grosses bûches, potentiellement comme fondation d'une plate-forme ou d'une partie d'une habitation. Cela remet en question l’idée précédente selon laquelle les humains de l’âge de pierre étaient uniquement nomades.

À l’aide de techniques de datation par luminescence, des experts de l’Université d’Aberystwyth ont déterminé l’âge des découvertes en examinant la dernière fois que les minéraux du sable environnant ont été exposés au soleil. Cela permet aux chercheurs de rassembler une compréhension plus complète de l’évolution humaine et de la façon dont la technologie s’est développée au cours de l’âge de pierre.

Les chercheurs impliqués dans le projet Deep Roots Of Humanity, qui explore le développement de la technologie humaine à l'âge de pierre, financé par l'Arts and Humanities Research Council du Royaume-Uni. Le projet a collaboré avec la Commission nationale de conservation du patrimoine de Zambie, le musée Livingstone, le musée Moto Moto et le musée national de Lusaka.

Le professeur Larry Barham, de l'Université de Liverpool, a noté que cette découverte remet en question les hypothèses antérieures sur nos premiers ancêtres. Il a déclaré : « Ils ont transformé leur environnement pour rendre la vie plus facile, ne serait-ce qu'en fabriquant une plate-forme sur laquelle s'asseoir au bord de la rivière pour accomplir leurs tâches quotidiennes. Ces gens nous ressemblaient plus que nous ne le pensions.

Les fouilles des chutes de Kalambo, un site exceptionnel et un atout patrimonial important pour la Zambie, devraient donner lieu à d'autres découvertes passionnantes à mesure que le projet poursuit ses travaux.