Des archéologues découvrent des preuves de la fabrication de structures en bois par les premiers humains

Des archéologues de l'Université de Liverpool et de l'Université d'Aberystwyth ont découvert des preuves que les humains construisaient des structures en bois beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait auparavant. Les résultats, publiés dans la revue Nature, détaillent l'excavation de bois bien conservé aux chutes de Kalambo, en Zambie, qui serait vieux d'au moins 476,000 XNUMX ans.

Les chercheurs ont trouvé des marques de coupe d'outils en pierre sur le bois, indiquant que les premiers humains ont façonné et assemblé deux grosses bûches pour créer une structure, éventuellement une plate-forme ou une partie d'habitation. Il s’agit de la première preuve connue dans le monde d’un travail délibéré du bois. Cette découverte remet en question l’idée selon laquelle les humains de l’âge de pierre étaient nomades.

Le professeur Larry Barham de l'Université de Liverpool a déclaré que cette découverte a changé la perception de nos premiers ancêtres. Il a souligné que ces individus ne vivaient pas seulement à l’âge de pierre, mais qu’ils utilisaient leur intelligence, leur imagination et leurs compétences pour créer quelque chose de nouveau et d’unique. La capacité de transformer leur environnement et de rendre la vie plus facile était évidente dans la création d'une plate-forme au bord de la rivière pour les tâches quotidiennes.

Des techniques de datation par luminescence ont été utilisées par des experts de l’Université d’Aberystwyth pour déterminer l’âge des découvertes. Ces méthodes ont révélé la dernière fois où les minéraux du sable environnant ont été exposés au soleil. Le professeur Geoff Duller a commenté que la datation de découvertes aussi anciennes est un défi, mais que cette avancée permet une compréhension plus profonde de l'évolution humaine en remontant plus loin dans le temps.

Le site des chutes de Kalambo avait déjà été fouillé dans les années 1960, mais les découvertes de bois n'ont pas pu être datées avec précision jusqu'à présent. Cette recherche fait partie du projet Deep Roots Of Humanity, qui étudie le développement technologique humain au cours de l’âge de pierre. Le projet est financé par le Conseil de recherche sur les arts et les sciences humaines du Royaume-Uni et implique des équipes de la Commission nationale de conservation du patrimoine de Zambie, du Musée Livingstone, du Musée Moto Moto et du Musée national de Lusaka.

L'importance du site des chutes de Kalambo en tant que patrimoine majeur de la Zambie est désormais mieux comprise. L’équipe de Deep Roots s’attend à d’autres découvertes passionnantes à mesure qu’elle poursuit son travail dans les sables gorgés d’eau des chutes de Kalambo.

