Les premières preuves de structures en bois fabriquées par les premiers humains découvertes en Zambie

Des scientifiques de l'Université de Liverpool et de l'Université d'Aberystwyth ont fait une découverte remarquable aux chutes de Kalambo en Zambie. Selon leur étude publiée dans la revue Nature, les chercheurs ont mis au jour du bois bien conservé qui aurait au moins 476,000 XNUMX ans, soit avant l'évolution de l'Homo sapiens. Le bois présente des marques de coupe d'outils en pierre, indiquant que les premiers humains ont délibérément façonné et assemblé deux grosses bûches pour construire une structure, potentiellement une plate-forme ou une partie d'une habitation.

Cette découverte des chutes de Kalambo représente la première preuve au monde que des humains fabriquaient intentionnellement des bûches pour les assembler. Ces techniques complexes de travail du bois remettent en question la croyance dominante selon laquelle les humains de l’âge de pierre étaient strictement nomades. Le professeur Larry Barham de l'Université de Liverpool a fait remarquer que cette découverte a changé notre compréhension de nos premiers ancêtres. Il a souligné que ces individus n’étaient pas simplement des êtres primitifs, mais qu’ils utilisaient plutôt leur intelligence, leur imagination et leurs compétences pour créer quelque chose d’innovant et sans précédent.

L'âge de ces artefacts en bois a été déterminé à l'aide de techniques de datation par luminescence, qui évaluent la dernière fois que les minéraux du sable environnant ont été exposés au soleil. La datation par luminescence permet aux chercheurs de dater les découvertes de périodes beaucoup plus anciennes et de dresser un tableau plus clair de l’évolution humaine. Le site des chutes de Kalambo a été fouillé dans les années 1960, mais l'âge du bois restait jusqu'à présent incertain.

La recherche, qui fait partie du projet Deep Roots Of Humanity, met en lumière le développement de la technologie humaine au cours de l’âge de pierre. Le projet, financé par l'Arts and Humanities Research Council du Royaume-Uni, impliquait des collaborations avec la Commission nationale de conservation du patrimoine, le musée Livingstone, le musée Moto Moto et le musée national de Lusaka en Zambie. Le professeur Barham a exprimé son enthousiasme pour les découvertes futures sur le site des chutes de Kalambo, soulignant son importance en tant que patrimoine extraordinaire pour la Zambie.

Cette recherche révolutionnaire met en lumière la créativité et l’ingéniosité remarquables de nos anciens ancêtres humains, révélant qu’ils étaient bien plus sophistiqués qu’on ne le pensait auparavant.

