L’importance de comprendre les conflits internationaux : un projet qui change la donne

Un nouveau projet de recherche dirigé par l'Université d'Alabama (UA) a compilé des données sur les conflits internationaux survenus au cours des 200 dernières années. L’International Conflict Data Project vise à fournir des informations précises qui permettent aux décideurs politiques et aux politologues de mieux comprendre et prédire les résultats des confrontations à enjeux élevés entre nations.

Le projet a produit huit ensembles de données, tirés d'environ 35,000 30,000 sources historiques, pour identifier plus de 1,900 XNUMX événements et XNUMX XNUMX confrontations internationales. Il élargit et corrige les bases de données antérieures sur les conflits internationaux tout en fournissant des définitions mises à jour des conflits. Les données remettent en question les hypothèses de longue date sur les causes et les tactiques des confrontations internationales.

Le Dr Douglas Gibler, professeur et chercheur en sciences politiques à l’Institut de recherche en sciences sociales de l’UA, affirme que ces ensembles de données changent la donne dans l’étude des conflits internationaux. Le projet a débuté en 2009 et a mobilisé près de 80 étudiants du premier cycle et des cycles supérieurs. Cela a également conduit à des collaborations avec d’autres institutions.

Les premières analyses des données ont révélé que la grande majorité des événements internationaux ne conduisent pas à un conflit et que seul un petit pourcentage d’entre eux aboutissent à des guerres entraînant d’importantes pertes militaires. La base de données publique est disponible pour une étude plus approfondie de la part de l'UA et d'autres parties intéressées.

L’importance de comprendre les conflits internationaux ne peut être sous-estimée. En tirant les leçons du passé, les nations peuvent éviter de répéter les erreurs historiques et œuvrer à des solutions pacifiques. Les décideurs politiques et les chercheurs ont désormais accès à des données complètes et fiables qui peuvent les aider dans leurs efforts d’analyse et de prévision des résultats des confrontations internationales. Ce projet constitue une ressource précieuse pour ceux qui recherchent un aperçu de la complexité des conflits mondiaux.

