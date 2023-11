Nouvelles perspectives sur l’amélioration du traitement des eaux usées grâce à des photocatalyseurs supramoléculaires organiques

Les polluants organiques réfractaires présents dans les flux d’eaux usées industrielles et domestiques constituent une menace importante pour l’environnement et la santé humaine. Parvenir à l’élimination complète de ces contaminants est crucial pour améliorer la qualité de l’eau et promouvoir un progrès durable. Les procédés d'oxydation avancés (AOP), en particulier les AOP hétérogènes, sont apparus comme des solutions prometteuses pour les systèmes décentralisés de traitement des eaux usées. Cependant, les AOP traditionnels nécessitent souvent un apport énergétique excessif, ce qui rend nécessaire des alternatives plus rentables.

La photocatalyse hétérogène, utilisant des semi-conducteurs organiques tels que le g-C3N4, a attiré l'attention en tant que stratégie AOP durable en raison de sa facilité de séparation et de son utilisation de la lumière solaire. Bien que les photocatalyseurs inorganiques largement utilisés présentent une stabilité robuste, leur plage d’absorption limitée de la lumière solaire et leur faible capacité d’adsorption des polluants organiques entravent leur efficacité globale. En revanche, les semi-conducteurs organiques offrent une utilisation à spectre étendu et d’excellentes capacités d’adsorption. Cependant, la génération d’excitons de Frenkel à haute énergie de liaison entrave une séparation efficace des électrons et des trous photogénérés.

Pour surmonter ces défis, une équipe de recherche dirigée par le professeur Yongfa Zhu de l'Université Tsinghua a réalisé des progrès significatifs dans la photocatalyse organique pour la dégradation des polluants. Ils ont développé des systèmes photocatalytiques organiques supramoléculaires et polymères qui améliorent l’efficacité de l’utilisation de la lumière en élargissant le champ d’absorption à la région proche infrarouge. De plus, ils ont découvert le rôle des dipôles et de l’ordre cristallin dans la modulation du champ électrique intégré, permettant une migration efficace des charges et augmentant considérablement les taux de dégradation des polluants.

En outre, l’équipe a introduit une nouvelle approche pour la minéralisation à haut flux de polluants organiques, combinant la génération in situ de H2O2 et la réaction de Fenton sous lumière visible. Ce système synergique permet une minéralisation à haut flux sans avoir besoin d'oxydants supplémentaires, élevant le taux de minéralisation des polluants de 30 % à plus de 90 %.

Ces résultats, publiés dans le Chinese Journal of Catalysis, contribuent non seulement à la mise en œuvre pratique du traitement photocatalytique de l’eau, mais constituent également une référence précieuse pour les chercheurs dans ce domaine. Avec une optimisation et une mise à l’échelle plus poussées, les photocatalyseurs supramoléculaires organiques recèlent un grand potentiel pour révolutionner le traitement des eaux usées et répondre aux limites des méthodes traditionnelles.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Quels sont les défis du traitement des eaux usées ?

Le traitement des eaux usées est confronté à des défis liés à l'élimination efficace des polluants organiques réfractaires, à une capacité de traitement limitée et à la nécessité de solutions rentables.

2. Qu'est-ce que la photocatalyse dans le traitement des eaux usées ?

La photocatalyse consiste à utiliser un catalyseur pour accélérer une réaction chimique en utilisant la lumière comme source d'énergie. Dans le traitement des eaux usées, la photocatalyse peut être utilisée pour dégrader et minéraliser les polluants organiques.

3. Que sont les photocatalyseurs organiques supramoléculaires et polymères ?

Les photocatalyseurs organiques supramoléculaires et polymères sont un type de semi-conducteur organique capable d'utiliser efficacement la lumière du soleil pour la dégradation des polluants. Ces photocatalyseurs offrent une utilisation à spectre étendu et une capacité d'adsorption élevée.

4. Comment les photocatalyseurs supramoléculaires organiques améliorent-ils le traitement des eaux usées ?

Les photocatalyseurs supramoléculaires organiques améliorent le traitement des eaux usées en augmentant l'efficacité de l'utilisation de la lumière, en améliorant la migration des charges et en obtenant une minéralisation à haut flux des polluants organiques sous la lumière visible.

5. Quelle est l'importance des recherches menées par l'équipe du professeur Yongfa Zhu ?

L'équipe du professeur Yongfa Zhu a réalisé des progrès significatifs en s'attaquant aux limites des méthodes traditionnelles de traitement des eaux usées. Leurs découvertes contribuent à la mise en œuvre pratique du traitement photocatalytique de l’eau et fournissent des informations précieuses aux chercheurs dans ce domaine.