La NASA et Boeing se préparent pour la première mission avec équipage de Starliner vers la Station spatiale internationale

La NASA et Boeing travaillent assidûment sur les dernières étapes des activités de vérification et de validation du premier vol du vaisseau spatial Boeing Starliner avec des astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS). Bien que l'objectif initial était que le vaisseau spatial soit prêt à voler en mars, une évaluation du manifeste de lancement a conduit à la décision de programmer le lancement en avril afin de mieux s'adapter aux prochaines rotations d'équipage et aux missions de réapprovisionnement en fret au printemps.

Le prochain test en vol avec équipage du Boeing Starliner (CFT) de la NASA marquera la première mission avec équipage du vaisseau spatial spécialement conçu pour le transport des astronautes vers et depuis le laboratoire orbital. Les astronautes talentueux Butch Wilmore et Suni Williams devraient se lancer dans cette mission historique une fois que le vaisseau spatial aura satisfait aux exigences de sécurité strictes de la NASA.

Boeing a réalisé des progrès significatifs dans la préparation du Starliner pour le CFT. Le retrait du ruban adhésif dans le dôme supérieur du compartiment de l'équipage est déjà terminé et des efforts sont en cours pour retirer ou réparer le ruban adhésif dans le dôme inférieur du vaisseau spatial. Ces activités de remédiation matérielle devraient se terminer dans les prochaines semaines, suivies d'évaluations finales visant à garantir que toute bande restante présente un niveau de risque acceptable.

Afin de respecter la date de lancement actuelle, un ensemble de parachutes sera livré et installé sur le vaisseau spatial CFT d'ici la fin de cette année. Un test de chute supplémentaire sera effectué pour l'ancre flottante et les parachutes principaux mis à jour du Starliner, intégrant des améliorations de conception pour améliorer la sécurité du système. Le test de chute est prévu début 2024.

Boeing et la NASA prévoient également de modifier les vannes du système de contrôle thermique actif afin d'améliorer la fonctionnalité à long terme, sur la base des enseignements tirés d'un problème de vanne de dérivation de radiateur plus tôt cette année. Les modifications matérielles nécessaires ont été apportées et des travaux sont en cours pour éviter que des problèmes similaires ne se reproduisent à l'avenir.

Des progrès sont réalisés en ce qui concerne les produits de certification requis pour le test en vol, dont environ 98 % sont déjà terminés. La NASA et Boeing prévoient de clôturer les produits de certification restants pour le CFT au début de l'année prochaine. En outre, des progrès significatifs ont été réalisés pour répondre aux exigences en matière de contrôle manuel de l'équipage du vaisseau spatial et d'analyse du système d'abandon.

La dernière version du logiciel de vol de Starliner pour le CFT a passé avec succès les tests de qualification et est actuellement soumise aux tests d'intégration matérielle et logicielle standard. Dans le même temps, l'équipage et les modules de service du vaisseau spatial restent intégrés, en attendant la poursuite du traitement standard en amont.

La fusée Atlas V de United Launch Alliance, qui transportera le vaisseau spatial Starliner, est déjà arrivée en Floride à la station spatiale de Cap Canaveral. Le processus d’intégration entre la fusée et le vaisseau spatial aura lieu en temps voulu.

Les astronautes de la NASA qui feront partie de la mission CFT s'entraînent activement pour leur mission d'environ huit jours vers l'ISS. Cette formation complète comprend des simulations sur toutes les phases de vol, en étroite collaboration avec les équipes d'opérations et de soutien à la mission.

Avant le CFT, Starliner a effectué avec succès deux tests en vol sans équipage, dont Orbital Flight Test-2, au cours desquels il s'est amarré à la station spatiale le 21 mai 2022, puis a atterri en toute sécurité au champ de tir de missiles White Sands au Nouveau-Mexique.

Pour les dernières mises à jour sur l'avancement de la mission, vous pouvez suivre le blog de l'équipage commercial de la NASA ou le blog de la mission CFT. Des détails supplémentaires sur le programme des équipages commerciaux de la NASA peuvent également être trouvés sur le blog des équipages commerciaux, @commercial_crew sur Twitter et sur la page Facebook des équipages commerciaux.

QFP

1. Quand aura lieu la première mission avec équipage du vaisseau spatial Boeing Starliner ?

La première mission avec équipage du vaisseau spatial Boeing Starliner est prévue pour avril, une fois les activités de vérification et de validation terminées.

2. Qui seront les astronautes de la première mission en équipage ?

Les astronautes Butch Wilmore et Suni Williams feront partie de l'équipage pour la première mission du vaisseau spatial Starliner.

3. Quelles améliorations sont apportées aux parachutes du vaisseau spatial Starliner ?

Les parachutes du vaisseau spatial Starliner sont renforcés pour améliorer le facteur de sécurité du système.

4. Quelles modifications sont apportées aux vannes du système de contrôle thermique ?

Boeing et la NASA prévoient de modifier les vannes du système de contrôle thermique pour améliorer la fonctionnalité à long terme, sur la base des enseignements tirés d'un problème précédent.

5. Comment les astronautes se préparent-ils pour la mission ?

Les astronautes suivent une formation complète, comprenant des simulations, pour préparer leur mission vers la Station spatiale internationale.