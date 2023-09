Sonder les rares flux de plasma chaud dans la haute atmosphère

Près des pôles de la Terre, les aurores sont monnaie courante, affichant des spectacles de lumière colorée dans la haute atmosphère provoqués par l'interaction entre le vent solaire et la magnétosphère de la planète. Cependant, plus près de l’équateur, un phénomène atmosphérique différent peut se produire : les dérives d’ions subaurorales (SAID).

Les événements SAID impliquent le flux rapide vers l’ouest de plasma chaud à travers l’ionosphère. Ces événements ont été associés à des structures visibles dans le ciel, telles que des arcs auroraux rouges stables (SAR) et une forte amélioration de la vitesse d'émission thermique (STEVE). Généralement, les événements SAID se produisent entre le crépuscule et minuit, mais des cas de flux SAID ont été détectés après minuit.

Dans une étude récente publiée dans le Journal of Geophysical Research: Space Physics, les chercheurs se sont concentrés sur 15 événements SAID détectés après minuit près de l'Amérique du Sud en 2013. En analysant des données provenant de diverses sources, notamment des programmes satellitaires et des mesures de l'activité aurorale, ils ont étudié les caractéristiques et formation de ces événements rares.

Les chercheurs ont découvert que les événements SAID après minuit, similaires aux événements avant minuit, sont le résultat de l'interaction complexe entre les conditions ionosphériques et la dynamique géomagnétique. L'interaction comprend la formation de champs électriques et d'interactions onde-particule, qui agissent comme des sources de chaleur localisées.

Ces résultats améliorent la compréhension de la dynamique des plasmas dans la haute atmosphère et de leur potentiel à perturber les signaux radar pour le suivi par satellite et d’autres applications critiques. Des recherches plus approfondies dans ce domaine pourraient fournir des informations précieuses sur la façon dont les événements SAID et leurs phénomènes associés peuvent avoir un impact sur l'atmosphère terrestre.

Source : Ildiko Horvath et al, Dérives d'ions sub-aurorales anti-soleil vers l'ouest (SAID) développées dans le secteur de l'heure locale magnétique après minuit (1-4) en 2013, Journal of Geophysical Research : Space Physics (2023). DOI : 10.1029/2023JA031677