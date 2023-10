La sonde solaire Parker bat des records en tant qu'objet fabriqué par l'homme le plus rapide

La sonde solaire Parker de la NASA a réalisé un exploit remarquable en devenant l'objet fabriqué par l'homme le plus rapide jamais créé, traversant le système solaire à une vitesse de 394,736 27 milles à l'heure. Ce cap a été franchi le 17 septembre lors de la 364,660e boucle de la mission autour du Soleil. La sonde, conçue pour collecter des données sur les particules chargées et les forces magnétiques du Soleil, a dépassé son précédent record de XNUMX XNUMX miles par heure atteint il y a près de trois ans.

Pour mettre cette vitesse en perspective, un avion pourrait faire 15 fois le tour de la Terre en seulement une heure, ou voyager de New York à Los Angeles en un peu plus de 20 secondes. Non seulement la sonde solaire Parker établit des records de vitesse, mais elle s'approche également du Soleil à une distance record de 7.26 millions de kilomètres, à seulement quelques pas respectables de la surface flamboyante du Soleil.

L’atteinte de ces vitesses remarquables n’est pas uniquement due à des propulseurs puissants mais est le résultat d’une trajectoire soigneusement planifiée. La sonde solaire Parker manœuvre stratégiquement à travers la couronne solaire en utilisant l'influence gravitationnelle de Vénus pour ralentir sa vitesse dans une spirale décroissante progressivement.

La réussite de la NASA avec la sonde solaire Parker montre le potentiel de la rencontre entre physique et curiosité. Au fur et à mesure que la sonde poursuit sa mission, elle rassemblera une multitude d'informations qui contribueront à améliorer notre compréhension du comportement du Soleil. Avec sept orbites supplémentaires à parcourir, nous pouvons nous attendre à voir davantage de records battus et de nouveaux progrès dans notre connaissance de notre étoile la plus proche.

Source : NASA