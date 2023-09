Recherche d'Ashwani Kumar sur les biofilms dans la résistance aux médicaments antituberculeux

By

Ashwani Kumar, chercheur principal au CSIR-Institut de technologie microbienne de Chandigarh, a reçu le prix Shanti Swarup Bhatnagar pour les sciences biologiques pour ses recherches sur les biofilms et la résistance aux médicaments dans la tuberculose. Le laboratoire de Kumar se concentre sur la compréhension des mécanismes utilisés par les bactéries pour développer une résistance aux médicaments.

Les biofilms bactériens sont des communautés de bactéries maintenues ensemble par une matrice créée par les bactéries. Ces biofilms agissent comme des châteaux ou des bunkers, permettant aux bactéries de se cacher du système immunitaire et des antibiotiques. Dans le cas de la tuberculose, la bactérie responsable de la maladie, appelée Mycobacterium tuberculosis (Mtb), est connue pour être un agent pathogène intracellulaire. Cependant, les recherches de Kumar remettent en question l'idée selon laquelle le VTT ne peut pas former de biofilms.

Son laboratoire a découvert que la réduction du stress dans l’environnement pulmonaire incite le Mtb à former des biofilms. Ils ont également montré que les cellules de Mtb utilisent la cellulose, un polymère présent dans les parois cellulaires végétales, pour fabriquer ces biofilms. Les biofilms rendent les cellules Mtb insensibles aux médicaments antituberculeux. Cependant, les recherches de Kumar ont révélé qu'une enzyme appelée cellulase peut désintégrer les biofilms et rendre les bactéries à nouveau sensibles aux médicaments.

Les expériences de Kumar sur des souris infectées par Mtb ont montré que l'administration de cellulase nébulisée aide les médicaments antituberculeux à tuer Mtb pendant l'infection. Cette recherche apporte de nouvelles informations sur le développement de la résistance aux médicaments dans la tuberculose et suggère des stratégies potentielles pour la combattre.

Les recherches de Basudeb Dasgupta à l'interface de l'astrophysique et de la physique des particules

Basudeb Dasgupta, physicien au TIFR de Mumbai, a reçu le prix Shanti Swarup Bhatnagar pour les sciences physiques pour ses travaux sur l'interface entre la physique des particules et l'astrophysique. Ses recherches portent sur la compréhension du lien entre la physique des corps astronomiques et la physique des particules.

Dasgupta explique que, tout comme la compréhension des atomes nous aide à comprendre la chimie et les propriétés des matériaux, la compréhension de la physique des particules nous aide à comprendre le comportement des objets astrophysiques. Par exemple, l’étude de particules subatomiques appelées neutrinos peut donner un aperçu de l’évolution stellaire. Les neutrinos existent sous différentes saveurs et peuvent changer d’une saveur à l’autre. Ce processus se produit à l’intérieur des étoiles massives et peut affecter leur évolution.

Les recherches de Dasgupta sur les neutrinos ont prédit une instabilité qui se produirait en raison des interactions cohérentes de nombreux neutrinos les uns avec les autres dans un environnement densément peuplé. On pense que cette instabilité affecte l’explosion des étoiles et la création d’éléments chimiques essentiels à la vie dans l’univers.

En plus de ses travaux sur les neutrinos, Dasgupta étudie la mystérieuse « matière noire » dont l’existence est supposée exister mais qui n’a pas encore été entièrement expliquée. Les observations des galaxies et de l’univers suggèrent la présence d’une masse supplémentaire qui ne peut être expliquée par la matière visible. Comprendre la matière noire constitue un défi majeur de la physique moderne.

