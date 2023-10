Selon une nouvelle étude, les régions intrinsèquement désordonnées des protéines jouent un rôle clé dans l'expression des gènes

Une étude récente menée par des chercheurs de l'Université de Princeton, du Dana-Farber Cancer Institute et de l'Université de Washington a mis en lumière le rôle essentiel que jouent les régions intrinsèquement désordonnées (IDR) des protéines dans la régulation de la chromatine et l'expression des gènes. Auparavant, on pensait que ces IDR avaient des interactions moins précises avec les biomolécules que les protéines repliées. Cependant, cette étude révèle que les IDR ont des interactions spécifiques et importantes qui sont essentielles aux processus cellulaires.

Les chercheurs se sont concentrés sur les régions désordonnées du complexe cBAF humain, un groupe de protéines du noyau qui régule la structure de l'ADN appelée chromatine, permettant ainsi l'expression des gènes. Les mutations des IDR de ce complexe protéique, fréquemment retrouvées dans les cancers et les troubles du développement neurologique, perturbent la régulation de la chromatine et l'expression des gènes.

L’étude a révélé que les IDR forment des gouttelettes appelées condensats, qui se séparent du liquide cellulaire environnant. Ces condensats permettent aux protéines et autres biomolécules de se rassembler dans des endroits spécifiques pour mener des activités cellulaires. Les interactions spécifiques qui se produisent au sein de ces condensats sont cruciales pour le fonctionnement du complexe cBAF.

Les chercheurs ont découvert que même des mutations subtiles dans les séquences IDR du complexe cBAF peuvent avoir des effets significatifs sur sa fonction, entraînant des modifications dans l’expression des gènes. Ces informations permettent de mieux comprendre comment ces mutations contribuent au dysfonctionnement cellulaire et ouvrent la voie à de nouvelles stratégies thérapeutiques.

Dans l’ensemble, cette étude met en évidence l’importance des IDR dans les processus cellulaires et leur potentiel en tant que cibles pour des interventions thérapeutiques. Les résultats ont des implications non seulement pour le remodelage de la chromatine et l'expression des gènes, mais également pour une compréhension plus large des séquences protéiques IDR et de leur rôle dans la physiologie et la maladie.

Sources:

– Cellulaire : DOI : 10.1016/j.cell.2023.08.032