Télescope informatisé Celestron NexStar 130SLT : une bonne affaire pour les débutants

Le Celestron NexStar 130SLT est un télescope newtonien informatisé actuellement proposé à un prix réduit. Il est parfait pour les débutants ou ceux qui recherchent une expérience d’observation des étoiles sans tracas. Avec plus de 120 $ de réduction, ce télescope est une bonne affaire.

Celestron est une marque bien connue et fiable dans le monde des télescopes, et sa gamme de télescopes NexStar est très appréciée. Le NexStar 130SLT est particulièrement apprécié des débutants en raison de ses fonctionnalités conviviales. Il est livré avec une base de données de 40,000 36,000 objets, un logiciel bonus avec une base de données de XNUMX XNUMX objets et des accessoires bonus. Ce télescope offre également une optique de qualité et des vues claires des objets célestes, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui s'intéressent à l'astronomie.

En plus du télescope lui-même, le Celestron NexStar 130SLT est livré avec plusieurs accessoires pratiques. Ceux-ci comprennent un chercheur à point rouge, une diagonale en étoile et deux oculaires (25 mm et 9 mm). Vous recevrez également un téléchargement gratuit du logiciel Starry Night de Celestron, qui fournit des informations sur plus de 36,000 XNUMX cibles du ciel nocturne.

Si vous souhaitez vous lancer dans l'astronomie ou simplement améliorer votre expérience d'observation des étoiles, le télescope Celestron NexStar 130SLT est une option fantastique. Ses fonctionnalités informatisées et ses accessoires fournis le rendent facile à configurer et à utiliser, sans aucune frustration liée au suivi manuel.

En conclusion, si vous êtes débutant ou si vous souhaitez vivre une expérience d'observation des étoiles amusante et sans tracas, le Celestron NexStar 130SLT est un excellent choix. Il offre des optiques de qualité, une vaste base de données d'objets et comprend de précieux accessoires pour améliorer votre expérience visuelle. Ne manquez pas cette offre !

Principales caractéristiques Ouverture de 130 mm, trépied en acier réglable, pré-assemblé, commande manuelle informatisée, bras de fourche à dégagement rapide et de nombreux accessoires.

Sources:

- Article source : aucune URL fournie