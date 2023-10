Les jumelles Celestron AstroMaster 25 × 100 sont idéales pour les amateurs d'astronomie, et vous pouvez désormais économiser plus de 180 $ sur elles lors de cet Amazon Prime Day. Avec une remise de 37 %, c'est le prix le plus bas que nous ayons vu depuis plus d'un an pour ces jumelles puissantes.

Ces jumelles ont été présentées dans notre guide des meilleures jumelles, et pour cause. Ils offrent un excellent grossissement, rendant les objets éloignés facilement visibles. Le diamètre de l'objectif de 100 mm laisse passer une quantité importante de lumière, ce qui donne des vues lumineuses et claires. Les jumelles sont fabriquées avec des prismes BaK-4 et sont dotées d'une armure en caoutchouc pour une optique de qualité et une durabilité accrue.

En plus des fonctionnalités impressionnantes, le Celestron AstroMaster 25×100 est également livré avec des accessoires utiles. Il comprend un adaptateur pour trépied, ce qui est bénéfique pour une visualisation sans tremblement et pour éviter la fatigue des mains et des bras. Il est également livré avec un étui de transport pratique, ce qui facilite le transport.

Ces jumelles sont parfaites pour l'observation des étoiles ou l'observation à longue distance sur Terre. Ils sont particulièrement adaptés à ceux qui ont l’habitude d’utiliser des jumelles. Cependant, si vous débutez avec les jumelles ou si vous recherchez une paire pour l'observation des oiseaux ou sur des distances plus courtes, il existe des modèles alternatifs disponibles à un prix inférieur.

Si les jumelles Celestron AstroMaster 25×100 ne répondent pas à vos besoins spécifiques, nous vous recommandons d'envisager les jumelles Celestron SkyMaster Pro 15×70. Ces jumelles sont puissantes, proposées à un prix inférieur et sont particulièrement excellentes pour observer la lune.

Profitez de cette remise incroyable sur les jumelles Celestron AstroMaster 25×100 lors de cet Amazon Prime Day. Vos aventures d'observation des étoiles ne seront plus jamais les mêmes.

