Le miroir primaire du télescope géant Magellan est presque terminé

Le septième et dernier segment de miroir primaire du télescope géant Magellan (GMT) devrait être construit, rapprochant ainsi le projet de son achèvement. Le miroir, mesurant 27.5 pieds de diamètre et mesurant deux étages, subira un processus de refroidissement au cours des trois prochains mois avant d'être préparé pour le télescope. Ce processus de fabrication de quatre ans fournira au GMT le nombre nécessaire de segments de miroir pour compléter sa surface de collecte de lumière de 4,155 XNUMX pieds carrés, ce qui en fera l'optique la plus grande et la plus complexe jamais produite au monde.

Le télescope géant Magellan sera le premier télescope extrêmement grand dont le réseau de miroirs primaires est terminé. Grâce à sa puissance de collecte de lumière, son efficacité et sa résolution d’image, le télescope devrait faire des découvertes révolutionnaires dans divers domaines de l’astronomie. Selon Rebecca Bernstein, scientifique en chef du GMT, les capacités du télescope permettront aux chercheurs d'étudier les planètes à haute résolution spatiale et spectrale. Cela sera crucial pour déterminer la composition d’une planète, la présence d’eau liquide et le potentiel de vie.

Buell Jannuzi, directeur de l'Observatoire Steward et chef du Département d'astronomie, s'est dit enthousiasmé par l'achèvement imminent de cet observatoire révolutionnaire et a souligné l'impact significatif qu'il aura sur les découvertes futures.

