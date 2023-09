La voie vers la viabilité commerciale : découvrir le mécanisme de réaction des batteries lithium-soufre

Des scientifiques du Laboratoire national d'Argonne du Département américain de l'énergie (DOE) ont réalisé une avancée significative dans la compréhension du mécanisme de réaction des batteries lithium-soufre. Cette découverte, récemment publiée dans Nature, aborde un problème majeur qui a entravé la viabilité commerciale de ces batteries : leur courte durée de vie.

Les batteries lithium-soufre offrent plusieurs avantages par rapport aux batteries lithium-ion, notamment une capacité de stockage d'énergie plus élevée, un coût inférieur et l'utilisation d'un soufre abondant et abordable. Cependant, lorsqu’elles sont mises à l’échelle commerciale, ces batteries subissent une baisse rapide de leurs performances au cours de cycles répétés de charge et de décharge.

La cause principale de ce déclin est la dissolution du soufre de la cathode, entraînant la formation de polysulfures de lithium solubles. Ces composés s'écoulent dans l'électrode négative au lithium métallique pendant la charge, aggravant encore le problème. Cette perte de soufre et les changements dans la composition de l'anode affectent considérablement les performances de la batterie.

Dans une étude précédente, les scientifiques d'Argonne ont développé un catalyseur qui atténue efficacement le problème de perte de soufre lorsqu'il est ajouté à la cathode de soufre. Cependant, jusqu’à présent, le mécanisme d’action de ce catalyseur à l’échelle atomique restait inconnu.

Les recherches récentes de l'équipe d'Argonne ont révélé que la présence du catalyseur dans la cathode conduit à une voie de réaction différente. Avec le catalyseur, des bulles denses de polysulfures de lithium à l'échelle nanométrique se forment à la surface de la cathode, empêchant ainsi la perte de soufre et préservant les performances de la batterie. Sans le catalyseur, des structures microscopiques en forme de bâtonnet se forment.

Des techniques de caractérisation de pointe, notamment des faisceaux de rayons X synchrotron et une technique nouvellement inventée pour visualiser l'interface électrode-électrolyte, ont été utilisées pour démêler ce mécanisme de réaction.

Avec cette avancée, l’avenir des batteries lithium-soufre s’annonce prometteur, offrant une solution plus durable et plus respectueuse de l’environnement pour l’industrie des transports.

Sources:

– DOI : Papier nature

– Communiqué du Laboratoire National d’Argonne