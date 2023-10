Un territoire inexploré : l'exclsome trouvé dans les cellules de mammifères

Les chercheurs ont fait une découverte révolutionnaire dans les cellules de mammifères en identifiant un compartiment appelé exclusome. Ce compartiment nouvellement découvert, situé dans le plasma cellulaire, est constitué d'anneaux d'ADN appelés plasmides. Ces plasmides peuvent provenir de diverses sources, notamment extérieures à la cellule et des télomères, qui sont les extrémités coiffées des chromosomes. Il est important de noter que les plasmides de l’exclusome ne contiennent pas les plans des protéines.

L'étude, dirigée par Ruth Kroschewski de l'Institut de biochimie de l'ETH Zurich, révèle que l'exclusome joue un rôle clé dans la protection des chromosomes dans les cellules. L'exclusome agit comme un mécanisme permettant aux cellules de différencier leur propre ADN qui est encore nécessaire et l'ADN étranger qui n'est plus nécessaire. Les anneaux d'ADN qui ne peuvent pas être séparés pourraient potentiellement s'incruster dans les chromosomes ou perturber la physiologie cellulaire en se traduisant en protéines.

Les chercheurs pensent que l’exclusome pourrait jouer un rôle dans la mémoire immunologique cellulaire. Une protéine spéciale qui se lie à l'ADN dans le plasma cellulaire est étudiée depuis des années et est connue pour se lier également aux anneaux d'ADN. Cette protéine peut déclencher une cascade de signaux dans les cellules, entraînant la production et la libération de substances messagères inflammatoires. Cette signalisation prolongée pourrait induire le système immunitaire en erreur en lui faisant croire qu’il existe une infection en cours, conduisant potentiellement à des réponses auto-immunes telles que le lupus érythémateux disséminé.

On pense que l’exclusome remonte au début de l’évolution, lorsque les eucaryotes ont émergé. Il est suggéré que l'exclusome s'est développé comme moyen d'organiser et de protéger l'ADN en forme d'anneau de la fusion de différents organismes. Bien que l’enveloppe exclusome ressemble à celle du noyau cellulaire, elle est beaucoup plus simple et comporte des lacunes qui ne sont visibles que dans les premiers stades de la formation de l’enveloppe nucléaire. Les raisons pour lesquelles les plasmides sont enveloppés dans une enveloppe membranaire incomplète restent floues.

Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour comprendre les mystères de l'exclusome, notamment la façon dont l'ADN plasmidique change et les facteurs déterminant le dépôt du plasmide dans l'exclusome. Ce nouveau compartiment ouvre des possibilités pour explorer les mécanismes cellulaires et leurs implications dans les maladies et les réponses immunitaires.

Sources:

– ETH Zurich