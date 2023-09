Les protéines bactériennes qui nuisent aux cultures pourraient être neutralisées à l'aide de nanoparticules, selon des chercheurs

Des chercheurs de l’Université Duke ont fait une percée dans la compréhension de la manière dont certaines protéines bactériennes nocives, connues sous le nom d’AvrE/DspE, provoquent des maladies dans les cultures. Il a été démontré que ces protéines créent des canaux dans les plantes, conduisant à des infections. Cependant, grâce aux prédictions de l’intelligence artificielle, l’équipe de recherche a découvert des nanoparticules capables de bloquer ces canaux, empêchant ainsi les bactéries de causer des dommages. Cette découverte pourrait potentiellement faire économiser à l’économie mondiale 220 milliards de dollars perdus chaque année à cause des maladies des plantes.

Depuis plus de deux décennies, le biologiste Sheng-Yang He et son équipe étudient les molécules que les agents pathogènes des plantes utilisent pour provoquer des maladies dans diverses cultures. Une famille de protéines injectées, AvrE/DspE, a suscité un intérêt particulier. Il a été démontré que ces protéines suppriment le système immunitaire des plantes et provoquent des taches sombres imbibées d'eau sur les feuilles, indiquant une infection. Malgré leur importance, de nombreuses questions sur le fonctionnement de ces protéines restent sans réponse.

Pour résoudre ce problème, les chercheurs se sont tournés vers un programme informatique appelé AlphaFold2, qui utilise l’intelligence artificielle pour prédire la forme 3D des protéines. Les cartes 3D générées par ordinateur des protéines AvrE/DspE ont révélé une forme en forme de paille avec une tige cylindrique. Cela a conduit les chercheurs à émettre l'hypothèse que ces protéines pourraient créer des canaux permettant de percer un trou dans les membranes cellulaires végétales et d'accéder à l'intérieur de la plante.

Un examen plus approfondi a montré que le noyau interne de la structure protéique a une affinité particulière pour l'eau, ce qui indique qu'il pourrait créer un canal d'eau à l'intérieur de la plante. Pour tester cette hypothèse, les chercheurs ont ajouté les lectures génétiques des protéines bactériennes aux œufs de grenouille et ont observé que les œufs gonflaient et éclataient lorsqu'ils étaient exposés à une solution saline diluée.

Pour désarmer ces protéines bactériennes, les chercheurs ont expérimenté de minuscules nanoparticules sphériques appelées dendrimères PAMAM. En testant des particules de différentes tailles, ils en ont identifié une qui pourrait potentiellement bloquer la protéine du canal hydrique produite par la bactérie et prévenir l'infection.

Cette percée a des implications significatives pour l’agriculture car elle fournit une méthode potentielle pour neutraliser les protéines bactériennes nocives et prévenir les maladies des plantes. L’utilisation de nanoparticules pour bloquer les canaux créés par ces protéines pourrait conduire à des économies économiques substantielles et assurer la sécurité alimentaire mondiale.

